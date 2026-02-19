Nie wpuścili dziennikarza na pokład samolotu. "To nowa zasada"
Dziennikarzowi AFP odmówiono w czwartek wejścia na pokład samolotu do Tigraj w północnej Etiopii. Pracownicy lotniska zażądali od niego pozwolenia od etiopskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - To nowa zasada, która weszła w życie dzisiaj lub wczoraj - stwierdził personel portu w Addis Abebie, nie przedstawiając na to jednak żadnych dowodów.
W czwartek agencja AFP podała, że jej akredytowanego reportera z Addis Abeby nie wpuszczono na pokład samolotu do Shire w Tigraj, ponieważ nie posiadał zezwolenia od etiopskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Nie wpuścili dziennikarza do samolotu. "To nowa zasada"
- To nowa zasada, która weszła w życie dzisiaj lub wczoraj - powiedzieli pracownicy ochrony na lotnisku w Addis Abebie, nie przedstawiając żadnych dowodów.
W zeszłym tygodniu Etiopia odmówiła odnowienia akredytacji trzem dziennikarzom agencji Reuters po tym, jak agencja opublikowała raport o rzekomej bazie szkoleniowej sudańskich paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia na swoim terytorium.
Konflikt w Etiopii. Dziennikarze z zawieszonymi akredytacjami
W Etiopii w ostatnich latach doszło do krwawego konfliktu wewnętrznego w regionie Tigraj (2020-2022) między rządem federalnym a TPLF, zakończonym porozumieniem pokojowym w Pretorii.
Według szacunków Unii Afrykańskiej, powszechnie uznanych przez ekspertów za zaniżone, zginęło co najmniej 600 tys. osób.
Reporterzy bez Granic plasują Etiopię na 145. miejscu na 180 w swoim rankingu wolności prasy. Według ich informacji obecnie w etiopskich więzieniach przebywa pięciu dziennikarzy.
W grudniu lokalni dziennikarze pracujący dla niemieckiej stacji Deutsche Welle zostali "zawieszeni na stałe", a korespondentom BBC nie zostały odnowione akredytacje.