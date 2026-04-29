W skrócie Środowa debata nad finansowaniem ICE i straży granicznej w Izbie Reprezentantów została przerwana podczas proceduralnego głosowania z powodu sporu wewnątrz partii republikańskiej.

Kierownictwo Partii Republikańskiej nie uzyskało wystarczającego poparcia dla trzech projektów ustaw dotyczących FISA, rolnictwa i pakietu budżetowego finansującego ICE oraz straż graniczną.

Impas w głosowaniach powoduje przedłużenie shutdown’u rządu federalnego USA oraz frustrację wśród liderów partii i konserwatystów w Senacie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kierownictwo Partii Republikańskiej planowało przeforsować w tym tygodniu trzy kontrowersyjne projekty ustaw dotyczących wywiadu zagranicznego FISA, rolnictwa i zatwierdzonego przez Senat pakietu budżetowego, który ma finansować ICE i straż graniczną.

Debata nad wskazanymi kwestiami, która miała rozpocząć się w środę utknęła jednak w martwym punkcie, gdy podczas głosowania proceduralnego dotyczącego otwarcia dyskusji, część republikanów zagłosowała za jej odrzuceniem wraz z demokratami, niektórzy wstrzymali się zaś od głosu.

Impas w Izbie Reprezentantów. Wewnętrzne spory w Partii Republikańskiej

Jak w połowie kwietnia donosił serwis Axios, Biały Dom apelował do Kongresu o uchwalenie rozszerzenia uprawnień FISA o możliwość przeprowadzania w kraju działań szpiegowskich bez nakazu.

W zeszłym tygodniu kierownictwo Republikanów wprowadziło poprawki do projektu, te nie przekonały jednak wszystkich jej członków do poparcia ustawy.

Partię podzieliła także postulowana przez jej liderów kwestia dołączenia zapisu o paliwie E15 do ustawy rolnej.

Kwestią sporną jest również finansowanie służb bezpieczeństwa wewnętrznego, które doprowadziło do spięć pomiędzy spikerem Mike'iem Johnsonem a liderem większości w Senacie Johnem Thune'em.

Biały Dom trwa przy stanowisku Senatu i wzywa Izbę Reprezentantów do zakończenia impasu, który prowadzi do kontynuacji rekordowego już shutdown'u rządu federalnego USA. Administracja Trumpa ostrzega też, że spór toczy się w tle kończących się środków na wynagrodzenie pracowników ICE i straży granicznej.

Wewnątrzpartyjny bunt zawiesza prace w Izbie Reprezentantów

Tymczasem republikanie w Izbie Reprezentantów pozostają zjednoczeni w kwestii podtrzymania shutdown'u do czasu uchwalenia przez Senat ustawy pojednawczej finansującej służby bezpieczeństwa wewnętrznego.

W związku z wewnątrzpartyjnymi nieporozumieniami, które doprowadziły do sytuacji, w której kierownictwo partii republikańskiej nie jest w stanie pozyskać wystarczającej liczby głosów do wprowadzenia nowych przepisów.

Niezdolność Izby Reprezentantów do przejścia przez proceduralne głosowanie budzi frustrację wśród liderów partii republikańskiej i konserwatystów w Senacie. Jak wskazuje Axios, impas "rodzi wątpliwości dotyczące tego, czy (republikanie) są w stanie cokolwiek osiągnąć".

Źródło: Axios

