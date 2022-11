Nie tylko Ukraina. Po rosyjskim ataku nie ma prądu w Mołdawii

Oprac.: Jakub Krzywiecki Świat

Rosjanom udało się uszkodzić infrastrukturę energetyczną w Ukrainie. W konsekwencji zostały przerwane dostawy prądu do Mołdawii. Ponad połowa kraju jest bez dostępu do sieci elektroenergetycznej. W stołecznym Kiszyniowie stanęły trolejbusy, co doprowadziło do powstania zatorów na drogach. Abonenci zgłaszają problemy z dostępem do sieci komórkowej.

Zdjęcie Stolica Mołdawii jest częściowo sparaliżowana. Na mapie stan na godzinę 14:20 / Google Maps/Libera Moldova / INTERIA.PL