Nie tylko Polska, w Łotwie wystartowały myśliwce. "Zagrożenie z powietrza"

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Łotewskie siły zbrojne wydały ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem z powietrza. Alert dotyczy rejonu miasta Krasław przy granicy kraju z Białorusią. W związku z sytuacją poderwano myśliwce misji NATO Baltic Air Policing. Wcześniej operowanie wojskowego lotnictwa ogłoszono w Polsce. Działania mają związek z trwającymi w Ukrainie atakami Rosji.

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Dwa wojskowe myśliwce NATO nad Łotwą lecące równolegle w jasnym, bezchmurnym niebie.
Łotwa: Możliwe zagrożenie z powietrza, poderwano myśliwce NATONBS / Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Łotewskie Siły Zbrojne ogłosiły ostrzeżenie dotyczące zagrożenia z powietrza. Poderwano też myśliwce NATO Baltic Air Policing.
  • Wcześniej polskie lotnictwo wojskowe zostało skierowane do działań prewencyjnych w przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę.
  • Państwa bałtyckie korzystają z ochrony przestrzeni powietrznej zapewnianej przez sojuszników w ramach misji Baltic Air Policing.
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Łotewskie siły zbrojne wydały w poniedziałek wieczorem ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem z powietrza w rejonie miasta Krasław na południu kraju, przy granicy z Białorusią. Jak dodały, ze względu na sytuację poderwano myśliwce misji NATO Baltic Air Policing.

Ludność nie musi wykonywać obecnie żadnych dodatkowych działań; gdyby doszło do eskalacji sytuacji, zostaną wydane kolejne komunikaty - przekazały łotewskie siły zbrojne na platformie X.

Atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. "Działania prewencyjne"

Chwilę wcześniej o poderwaniu lotnictwa poinformowało polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - pisało w komunikacie dowództwo.

Dowództwo podkreśliło przy tym, że działania te mają charakter prewencyjny i są "ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

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Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - pisano w komunikacie.

Łotwa. Nad krajem po raz pierwszy zestrzelono bezzałogowiec

Przypomnijmy, że w 2026 roku doszło do kilku przypadków wtargnięcia dronów w przestrzeń powietrzną Łotwy. 8 czerwca natowskie myśliwce po raz pierwszy zestrzeliły nad tym krajem bezzałogowiec, który naruszył granicę powietrzną.

Państwa bałtyckie nie jednak dysponują własnymi myśliwcami bojowymi. Ochronę ich przestrzeni powietrznej zapewniają samoloty sojuszników w ramach misji Baltic Air Policing.

Łotewska armia informowała w ostatnich miesiącach, że wzmocniła zdolności obrony powietrznej na wschodniej granicy kraju poprzez rozmieszczenie tam dodatkowych jednostek.

Operacja Baltic Air Policing, prowadzona od 2004 roku, polega na patrolowaniu przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii przez kraje Sojuszu. Znaczenie misji wzrosło po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, a od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie w 2022 roku stanowi jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa krajów wschodniej flanki NATO.

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