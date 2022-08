Do wizyty może dojść w październiku, wezmą w niej udział członkowie Izby Gmin kanadyjskiego parlamentu oraz senatorowie wchodzący w skład nieformalnej grupy przyjaźni kanadyjsko-tajwańskiej - podał francuskojęzyczny publiczny nadawca Radio Canada. W 2014 r. doszło do podobnej wizyty kanadyjskich parlamentarzystów na Tajwanie, które Chiny uważają za zbuntowaną prowincję.

Kanadyjskie media przypomniały, że niedawna wizyta przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie spotkała się z ostrą reakcją Chin. Kanadyjska minister obrony Anita Anand komentowała wówczas, że używanie wizyty dyplomatycznej jako pretekstu do manewrów w pobliżu Tajwanu jest "nieusprawiedliwione".

Relacje Kanada-Chiny. Nałożono sankcje gospodarcze

Bieżące relacje Kanady z Chinami są skomplikowane. Kanada doświadczyła chińskich sankcji gospodarczych, gdy na wniosek USA zatrzymała w grudniu 2018 r. wiceprezes Huawei Meng Wanzhou. Kilka dni później chińskie władze aresztowały dwóch Kanadyjczyków: Michaela Spavora i Michaela Kovriga.

Na początku sierpnia 2021 r. Spavor został skazany na 11 lat więzienia i ekstradycję. We wrześniu sąd w Nowym Jorku zatwierdził warunkowe zawieszenie postępowania o oszustwo wobec Meng, a kilka godzin później sąd w Vancouver prowadzący postępowanie ekstradycyjne Meng zakończył to postępowanie na wniosek USA. Spavor i Kovrig wrócili do Kanady.

Od 2014 r. trudnym problemem jest też FIPA, umowa chroniąca chińskie inwestycje, zawarta w 2012 r. przez poprzedniego premiera Stephena Harpera. Krytycy umowy zarzucają nadmierną ochronę chińskich firm kosztem interesów Kanady.

Nancy Pelosi na Tajwanie

Nancy Pelosi, spikerka Izby Reprezentantów USA złożyła wizytę na Tajwanie w dniach 2-3 sierpnia. Wizycie sprzeciwiała się strona chińska. Pojawiały się doniesienia, że samolot, którym podróżuje Pelosi może zostać zestrzelony.

Amerykańska polityk podczas wizyty zapowiedziała, że Stany Zjednoczone będą chronić demokrację przed autorytaryzmem i nie zrezygnują ze swoich zobowiązań wobec Tajwanu. Po tym, jak Amerykanka opuściła wyspę chińskie wojska rozpoczęły manewry wojskowe w pobliżu wyspy.