W skrócie W Mediolanie oraz innych włoskich miastach pokojowe protesty przeciwko wysokim kosztom życia przerodziły się w starcia z policją, w których uczestniczyli głównie młodzi ludzie.

Premier Włoch Giorgia Meloni oraz wiceszefowie kraju skomentowali wydarzenia, podkreślając prawo do demonstracji i potępiając przemoc oraz podpalenia.

Podczas zamieszek odnotowano kilkadziesiąt osób rannych i zatrzymanych. Podobne, ale większe manifestacje miały miejsce we Francji.

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Zamieszki we Włoszech zrelacjonowała między innymi tamtejsza agencja prasowa Ansa. Z jej relacji wynika, że - podobnie jak we Francji - pokojowe protesty przeciwko wysokim kosztom życia przerodziły się w "walkę partyzancką".

"Mediolan zamienił się w pole bitwy, a Piazza Duomo (główny plac miasta - red.) została oblężona przez setki bardzo młodych ludzi ubranych na czarno, którzy zmusili policję do wycofania się pod ostrzałem petard, barier i butelek" - czytamy w publikacji agencji.

Zamieszki we Włoszech. Zareagowała premier Meloni, padł apel do opozycji

Premier Włoch Giorgia Meloni, komentując protesty, podkreśliła, że "demonstracja to prawo" obywateli. Jak jednak zaznaczyła, "podpalanie i niszczenie miast nim nie jest".

- Ponawiam mój apel do opozycji: niech nie będą dwuznaczni w tej kwestii. Każda powściągliwość staje się usprawiedliwieniem - powiedziała szefowa włoskiego rządu.

Włochy. Zamieszki na Piazza Duomo w Mediolanie STRINGER / ANADOLU AFP

Podobne stanowisko zajęli też wicepremierzy kraju. - To niedopuszczalne, że część centrolewicy podsyca ogień, próbując zrekompensować własny brak pomysłów i propozycji - powiedział Antonio Tajani. Z kolei Matteo Salvini ocenił, że na włoskie ulice wyszła "zgniła lewicowa szumowina". - Czy nadal znajdą się tacy, którzy będą ich chronić i bronić? - pytał.

Głos zabrał ponadto Giuseppe Sala, czyli burmistrz Mediolanu. Jak zaznaczył na wstępie, "powody protestu były zrozumiałe".

- Przemoc wobec sił porządkowych i poważne zniszczenia w mieście są nie do usprawiedliwienia. Politycy mogą zdecydować się na wykorzystanie tej sytuacji w celu zdobycia poparcia wyborczego. Albo mogą mądrze stawić czoła tej niezwykle trudnej chwili historycznej: mam nadzieję, że wybiorą właśnie tę drugą opcję - mówił, cytowany przez Ansę.

Włochy. Zamieszki w Mediolanie. "Setki rozwścieczonych młodych ludzi"

Agencja zrelacjonowała, że "rzucanie kamieniami, petardy, szarże policji, armatki wodne, gaz łzawiący i barykady pozostawiły po sobie szereg skutków", których ostateczna liczba nie została do tej pory oszacowana.

Z dostępnych informacji wynika jednak, że w Mediolanie co najmniej czterech funkcjonariuszy i 20 demonstrantów odniosło obrażenia, a ponad 50 młodych ludzi zostało zatrzymanych. Połowa z nich to nieletni. Dziennik "Corriere della Sera" dodał, że w sumie w zamieszkach udział wzięło około 500 osób.

"Według policji setki rozwścieczonych młodych ludzi - wielu z nich pochodzenia zagranicznego, ale równie wielu typowo włoskich - przybyło z przedmieść, z okolic miasta, a także z innych prowincji, organizując się samodzielnie. Bez koordynacji i w małych grupach" - wskazała Ansa.

Następnie przejęli oni kontrolę nad główną manifestacją odbywającą się w proteście przeciwko wysokim cenom żywności i paliwa. "Sceny jak z wojny" - dodała agencja.

Mediolan. Policja próbowała stłumić zamieszki Michele Luigi Edoardo Novaga / ANADOLU AFP

Do starć z policją doszło też w Turynie, Bolonii i Bergamo

Do starć manifestantów z policją doszło również w Turynie, Bolonii i Bergamo. Tam również rzucano kamieniami i petardami w policję.

Z relacji mediów wynika, że w Bolonii starcia skupiły się w okolicy dworca, gdzie grupa zamaskowanych nastolatków odłączyła się od pochodu i zaczęła rzucać dymne granaty, szklane butelki, barierki i kamienie w kierunku sił porządkowych. W odpowiedzi policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego.

Z kolei w Turynie "apolityczny i bezpartyjny" protest znalazł się pod kontrolą antagonistycznych kolektywów, ośrodków społecznych i ruchu pro-Pal, do których dołączyli nastolatkowie z przedmieść. W mieście zaatakowano m.in. księgarnię Feltrinelli na dworcu Porta Nuova.

Dodajmy, że do podobnych, ale zdecydowanie większych, zamieszek doszło we Francji. Tam - jak wynika z danych przedstawionych przez służby - aresztowanych zostało 1200 osób, a 150 policjantów i żandarmów odniosło obrażenia.

Zamieszki we Francji wybuchły na marginesie sobotnich demonstracji przeciwko wysokim kosztom życia. W trakcie starć doszło do dewastacji ulic oraz zniszczenia budynków. W ogniu stanął m.in. 140-letni ratusz w Limoges.

Źródło: Ansa, "Corriere della Sera"



