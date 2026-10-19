W skrócie W Petersburgu potwierdzono pięć przypadków małpiej ospy, a osoby te przebywają pod opieką lekarzy w stabilnym stanie.

W obwodzie moskiewskim przewieziono do szpitala pięć osób mających kontakt z pacjentem podejrzewanym o zakażenie, jednak nie potwierdzono u nich zakażenia.

Rosyjskie służby informują o posiadaniu odpowiednich systemów testowych i sprzętu do wykrywania oraz monitorują sytuację epidemiologiczną.

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Jak przekazało biuro prasowe Szpitala Klinicznego Chorób Zakaźnych im. S.P. Botkina w Petersburgu, zakażenie wirusem małpiej ospy potwierdzono u pięciu osób hospitalizowanych z podejrzeniem tej choroby.

Placówka poinformowała, że pacjenci pozostają pod opieką lekarzy. Ich stan określono jako stabilny, od umiarkowanego do lekkiego.

Wcześniej, w piątek, Międzyregionalne Biuro Federalnej Służby Nadzoru Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu Człowieka (Rospotrebnadzor) dla Petersburga i obwodu leningradzkiego informowało o objęciu pięciu osób obserwacją medyczną z powodu podejrzenia zakażenia małpią ospa.

Podejrzenia zakażeń także pod Moskwą. Pięć osób w szpitalu

Przypadki podejrzenia ospy małpiej odnotowano również w obwodzie moskiewskim. W ubiegły czwartek pięć osób, które miały kontakt z pacjentem podejrzewanym o zakażenie, zostało hospitalizowanych.

Informację tę przekazało regionalne Ministerstwo Zdrowia agencji RIA Nowosti. Według resortu stan przyjętych do szpitala osób był zadowalający, a u żadnej z nich nie występowały kliniczne objawy choroby.

Na tym etapie nie podano informacji o potwierdzeniu zakażenia u tych pięciu pacjentów. Ich hospitalizacja była związana z kontaktem z osobą chorą.

Rosyjskie służby monitorują sytuację. Zapewniają o gotowości

Rospotrebnadzor poinformował, że monitoruje sytuację epidemiologiczną związaną z małpią ospą. Federalna służba zapewniła również, że Rosja dysponuje wystarczającą liczbą nowoczesnych systemów testowych, które umożliwiają szybkie wykrywanie wirusa.

Według agencji wyspecjalizowane placówki zajmujące się chorobami zakaźnymi mają także niezbędny sprzęt do sprawnego identyfikowania potencjalnych przypadków zawleczenia choroby z zagranicy.

Małpia ospa. Jakie są objawy?

Małpia ospa (Mpox - red.) jest odzwierzęcą chorobą zakaźną powodowaną przez wirusa. Wirus ten może być także przenoszony z człowieka na człowieka.

Małpia ospa charakteryzuje się gorączką, bólem głowy, mięśni i wysypką przypominającą krosty, przez co trudno odróżnić ją od ospy wietrznej. Choroba ta najczęściej występuje w Afryce.

Źródła: TASS, RIA Novosti, Reuters



