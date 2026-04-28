Nie tylko Andrzej Poczobut. Ukraina oburzona, grzmi po decyzji Polski

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Kijów "z przykrością" przyjął informację o braku ekstradycji Aleksandra Butiagina - czytamy w komunikacie opublikowanym przez ukraińską ambasadę w Polsce. Mężczyzna, poszukiwany pod zarzutem zniszczenia obiektów archeologicznych na Krymie, miał na mocy decyzji sądu zostać wydany Kijowowi. Stał się jednak częścią wymiany więźniów, dzięki której wolność odzyskał Andrzej Poczobut.

Rosyjski archeolog Aleksander Butiagin.
Andrzej Poczobut uwolniony. Ukraina oburzona, chodzi o Aleksandra ButiaginaWOJTEK RADWANSKI/AFPEast News

W skrócie

  • Ukraina wyraziła oburzenie po decyzji Polski o niewydaniu Rosjanina podejrzanego o nielegalne działania na Krymie.
  • Aleksander Butiagin, rosyjski archeolog, został objęty wymianą więźniów, w wyniku której do Polski wrócił Andrzej Poczobut.
  • Ukraina zapowiedziała dalsze stosowanie mechanizmów prawnych wobec osób działających na rzecz okupacji jej terytorium.
"Ukraina z przykrością dowiedziała się, że wbrew wcześniejszej, całkowicie słusznej decyzji polskiego sądu, obywatel Rosji, wobec którego istnieją uzasadnione podejrzenia o popełnienie przestępstwa na ukraińskim terytorium, nie został jednak ekstradowany" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez ambasadę Ukrainy w Polsce.

Wspomniany w oświadczeniu, podpisanym przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Heorgija Tychiego, obywatel Rosji to Aleksander Butiagin, archeolog podejrzany o nielegalne wykopaliska i zniszczenie kompleksu archeologicznego na Krymie. Informacje o jego udziale w poniedziałkowej wymianie wcześniej przekazała Interia.

Nie tylko Andrzej Poczobut. Ukraina oburzona po wymianie jeńców

"Oczywiste jest, że strona rosyjska cynicznie wykorzysta ten polityczno-prawny epizod do uzasadniania okupacji Krymu oraz eksploatacji tymczasowo okupowanego terytorium Ukrainy przez obywateli Rosji" - dodano w komunikacie.

Jak podkreślono, "Ukraina konsekwentnie domaga się pociągnięcia do rzeczywistej odpowiedzialności prawnej wszystkich rosyjskich podmiotów, które działają na rzecz okupacji i wojny". 

Dorota Hilger
Dorota Hilger

"W odniesieniu do sprawy Butiagina oraz innych podobnych przypadków Ukraina będzie nadal stosować odpowiednie mechanizmy prawne, a także działać w jurysdykcjach partnerów" - zapowiedziano.

Aleksander Butiagin trafił na Białoruś. Kijów protestuje po decyzji Polski

Aleksander Butiagin to pracownik muzeum Emitaż w Petersburgu. Według ukraińskiej prokuratury jest on odpowiedzialny za umyślne i nielegalne częściowe zniszczenie archeologicznego kompleksu "Starożytne miasto Myrmekjon" znajdującego się w Kerczu na Krymie oraz prowadzenie wykopalisk bez pozwolenia.

Ukraina szacuje straty wynikłe z jego działalności na ponad 200 mln hrywien (ok. 16,5 mln złotych). W marcu sąd rejonowy w Warszawie zdecydował o ekstradycji rosyjskiego archeologa. Wyrok nie był prawomocny.

Poszukiwany przez ukraińskie służby mężczyzna stał się częścią wymiany w formule "pięć na pięć", dzięki której do Polski trafił we wtorek Andrzej Poczobut. Porozumienie objęło także m.in. księdza Grzegorza Gawła oraz anonimowego przedsiębiorcę z Polski skazanego na kolonię karną.

Dorota Hilger
Dorota Hilger
"Polityczny WF": Przepis na dymisję? Hennig-Kloska "podpadła niemal wszystkim"INTERIA.PL

