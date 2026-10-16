Nie tak miała wyglądać ewakuacja. Grupa Ukraińców została "na lodzie"

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Ukraińcy jechali pociągiem ze Lwowa do Czerniowic, gdy nagle, z powodu rosyjskiego ostrzału, musieli się ewakuować. Po wyjściu na zewnątrz pociąg zaczął ruszać, a 25 pasażerów pozostawiono samych sobie. Do sprawy odniósł się ukraiński Rzecznik Praw Obywatelskich, który zażądał wyjaśnień.

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Pasażerowie opuszczający stojący na torach pociąg, rozproszeni na polanie, pracownicy w kamizelkach, gołe drzewa w tle.
Ewakuacja pasażerów z pociągu; zdj. ilustracyjneGlobal Images Ukraine Getty Images

Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy zamieścił na Telegramie wpis, w którym odniósł się do zdarzenia z udziałem pociągu relacji Lwów-Czerniowce.

Z powodu zagrożenia rosyjskim ostrzałem ludzi trzeba było ewakuować. 25 pasażerów nie pojechało jednak w dalszą drogę. Pozostawiono ich na środku pola.

"W sieci krąży film przedstawiający oburzonych pasażerów pociągu, których po ewakuacji pozostawiono na środku pola. Ludzie opuścili wagony z powodu zagrożenia ostrzałem, poczekali na sygnał ewakuacyjny, po czym zobaczyli, że pociąg odjeżdża bez nich" - relacjonował Dmytro Lubinets.

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Marta Stępień

Ukraina. Nie tak miała wyglądać ewakuacja, 25 pasażerów zostało "na lodzie"

Ukraiński Rzecznik Praw Obywatelskich zastanawiał się, jak można zorganizować ewakuację i nie zapewnić ludziom powrotu. "Jeśli pojawia się zagrożenie, to pasażerów wyprowadza się z wagonów. To logiczne. Jeśli zagrożenie minęło, ludzie powinni wrócić do pociągu. To też logiczne. Jednak między tymi dwoma etapami zapomniano o tym, co najważniejsze. O pasażerach" - wskazywał.

Lubinets poinformował, że wysłał do państwowego przewoźnika kolejowego Ukrzaliznycji pismo, by dowiedzieć się, co się dokładnie stało i czy wszystkich 25 pasażerów dotarło ostatecznie do miejsca docelowego.

"W tym przypadku nie wystarczy po prostu wyjaśnić, że doszło do błędu w koordynacji. Trzeba zmienić samo podejście, aby po kolejnym alarmie nikt nie musiał sprawdzać, czy jego pociąg odjechał bez niego. Jeśli system bezpieczeństwa zadziałał tylko w połowie, to nie jest to udana ewakuacja. To problem, który trzeba rozwiązać" - zaznaczył Lubinets.

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