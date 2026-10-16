Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy zamieścił na Telegramie wpis, w którym odniósł się do zdarzenia z udziałem pociągu relacji Lwów-Czerniowce.

Z powodu zagrożenia rosyjskim ostrzałem ludzi trzeba było ewakuować. 25 pasażerów nie pojechało jednak w dalszą drogę. Pozostawiono ich na środku pola.

"W sieci krąży film przedstawiający oburzonych pasażerów pociągu, których po ewakuacji pozostawiono na środku pola. Ludzie opuścili wagony z powodu zagrożenia ostrzałem, poczekali na sygnał ewakuacyjny, po czym zobaczyli, że pociąg odjeżdża bez nich" - relacjonował Dmytro Lubinets.

Ukraina. Nie tak miała wyglądać ewakuacja, 25 pasażerów zostało "na lodzie"

Ukraiński Rzecznik Praw Obywatelskich zastanawiał się, jak można zorganizować ewakuację i nie zapewnić ludziom powrotu. "Jeśli pojawia się zagrożenie, to pasażerów wyprowadza się z wagonów. To logiczne. Jeśli zagrożenie minęło, ludzie powinni wrócić do pociągu. To też logiczne. Jednak między tymi dwoma etapami zapomniano o tym, co najważniejsze. O pasażerach" - wskazywał.

Lubinets poinformował, że wysłał do państwowego przewoźnika kolejowego Ukrzaliznycji pismo, by dowiedzieć się, co się dokładnie stało i czy wszystkich 25 pasażerów dotarło ostatecznie do miejsca docelowego.

"W tym przypadku nie wystarczy po prostu wyjaśnić, że doszło do błędu w koordynacji. Trzeba zmienić samo podejście, aby po kolejnym alarmie nikt nie musiał sprawdzać, czy jego pociąg odjechał bez niego. Jeśli system bezpieczeństwa zadziałał tylko w połowie, to nie jest to udana ewakuacja. To problem, który trzeba rozwiązać" - zaznaczył Lubinets.



