Następny swój wpis prezydent USA zaadresował do resortu energii. "Wiercić, kochanie, wiercić! (ang. "Drill, baby, drill"). I to teraz!" - zaapelował.

- To tylko umocniłoby regionalną pozycję Stanów Zjednoczonych - kraju zdolnego do przełamania takiej blokady - podkreślił ekspert.

- Ani Stany Zjednoczone, ani Izrael nie są uzależnione od importu surowców energetycznych tym szlakiem morskim. Natomiast w pewnym stopniu zależą od niego Chiny , będące dyplomatycznym sojusznikiem Iranu - wyjaśnił Budzisz, zaznaczając jednocześnie, że jeśli Iran nie byłby w stanie utrzymać blokady - co obecnie wydaje się mało prawdopodobne - mogłoby to jeszcze bardziej osłabić państwo irańskie.

Jak przekonywał kolejny rozmówca PAP, dr Bogdan Pliszka, politolog z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, groźba wprowadzenia blokady Cieśniny Ormuz to blef i próba pokazania karty przetargowej , żeby w czasie rokowań móc więcej ugrać. Po to właśnie parlament w Teheranie wydał zgodę na blokadę, jednak ostateczna decyzja - jak wspomniał ekspert - należy do tamtejszego odpowiednika naszej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Bogdan Pliszka przypomniał, że co prawda Chińczycy już pociągnęli linię kolejową do Iranu i teoretycznie mogliby ją wykorzystać do transportu węglowodorów. - Ale ile potrzeba cystern, żeby przewieźć tyle surowca, ile ładuje się na jeden tankowiec? - pytał retorycznie rozmówca. Zwrócił również uwagę, że przesył irańskiej ropy za pomocą rurociągów również nie wchodzi w grę, bo Amerykanie przez lata dbali o to, żeby Iran nie był do nich podpięty.