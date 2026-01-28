Nie przerwał startu, leciał dalej. "Znaleźli je potem na lotnisku"

Podczas startu wylatującego z Las Vegas samolotu brytyjskich linii lotniczych doszło do groźnego incydentu. Na nagraniu widać, jak z unoszącej się maszyny odpada koło. Zgubę znalezioną później na płycie lotniska.

Wieża kontroli lotów na tle nieba oraz samolot pasażerski podczas lądowania lub startu, z zaznaczonym małym obiektem w pobliżu skrzydła.
Samolot lecący z Las Vegas do Londynu podczas startu stracił jedno z kół Las Vegas Airport LIVE/ETHAN MILLER/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

W skrócie

  • Podczas startu Airbusa A350-1000 z lotniska w Las Vegas z samolotu odpadło jedno z kół.
  • Samolot kontynuował lot nad Atlantykiem i przed czasem wylądował bezpiecznie w Londynie.
  • Koło zostało później odnalezione na płycie lotniska w Las Vegas.
Airbus A350-1000, który opuszczał w poniedziałek z Las Vegas i kierował się do Londynu, podczas startu stracił część podwozia.

Moment, gdy z maszyny linii lotniczych British Airways odpada jedno z kół został uchwycony przez kamery. Na nagraniu widać, że gdy samolot zaczyna się wznosić nagle od kadłuba odrywa się niewielka część.

Samolot stracił koło. Pilot kontynuował lot nad Atlantykiem

Samolot odlatywał z międzynarodowego lotniska Harry'ego Reida w najbardziej zaludnionym mieście Nevady w poniedziałek około godziny 21:10 czasu lokalnego.

Według serwisu Flightradar24, który monitoruje loty na świecie, maszyna bezpiecznie kontynuowała przelot nad Atlantykiem i wylądowała w Londynie 27 minut wcześniej niż planowano.

    Przeleciał nad oceanem bez koła. Zgubę znaleziono na lotnisku

    Nie wiadomo, co było przyczyną problemu z kołem. "Bezpieczeństwo leży u podstaw wszystkiego, co robimy i wspieramy władze w prowadzonych przez nie dochodzeniach" - czytamy w oświadczeniu linii British Airways.

    Tymczasem władze portu lotniczego w Las Vegas poinformowały, że "dowiedziały się o incydencie z udziałem samolotu linii British Airways, który wystartował z lotniska wczoraj w nocy i kontynuował lot do Londynu, gdzie bezpiecznie wylądował bez dalszych incydentów".

    Rzecznik przekazał, że koło znaleziono potem na płycie lotniska. Dodał, że nie odnotowano żadnych obrażeń u załogi lotniska ani uszkodzeń infrastruktury.

