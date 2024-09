Friedrich Merz, przewodniczący CDU, będzie kandydatem chadecji na kanclerza Niemiec w wyborach parlamentarnych. Lider siostrzanej CSU Markus Soeder, który również był zainteresowany kandydaturą na to stanowisko, ostatecznie zrezygnował i przekazał oficjalnie swoje poparcie Merzowi. Premier Bawarii podkreślił, że dotrzymał obietnicy i "nie powtórzy się to, co wydarzyło się w 2021 roku".