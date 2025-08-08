"Nie, on nie jest następcą". Łukaszenka ogłasza ws. wyborów prezydenckich
Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka oświadczył w piątek, że nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję prezydencką. Stwierdził też, że nie przygotowuje na to stanowisko swojego syna.
Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka w styczniu objął po raz siódmy urząd prezydenta swojego państwa.
W obszernym wywiadzie dla magazynu "Time" 70-letni polityk powiedział, że "nie planuje" ubiegać się o reelekcję.
Dodał żartobliwie, że prezydent USA Donald Trump "wygląda przyzwoicie", mając prawie 80 lat.
Łukaszenka zapytany o następcę. Uciął spekulacje
Stwierdził, że ktokolwiek go zastąpi, powinien "nie zepsuć niczego od razu", ale nadal rozwijać kraj, aby uniknąć "rewolucyjnego załamania".
Łukaszenka w wywiadzie zaprzeczył również spekulacjom, że przygotowuje swojego syna Nikołaja na kolejnego przywódcę.
"Nie, on nie jest następcą. Wiedziałem, że o to zapytasz. Nie, nie, nie. Zapytaj go sam, może się naprawdę obrazić" - powiedział.
Wybory na Białorusi i więźniowie polityczni
Łukaszenka stłumił ogromne protesty uliczne w 2020 roku, które wybuchły po wyborach prezydenckich, w których rzekomo wygrał.
Opozycja i społeczność międzynarodowa oskarżyła go o sfałszowanie głosowania i nie uznała ich wyników. Wszyscy jego czołowi przeciwnicy Łukaszenki zostali uwięzieni lub zmuszeni do ucieczki z kraju.
Od połowy 2024 roku kilkaset osób skazanych za "ekstremizm" i inne przestępstwa polityczne zostało zwolnionych, co zdaniem analityków jest próbą Łukaszenki złagodzenia izolacji Białorusi przez kraje Zachodu. Jednak organizacje praw człowieka twierdzą, że prawie 1200 osób nadal przebywa w więzieniu.
Łukaszenka zaprzeczył w wywiadzie, że w kraju są jacyś więźniowie polityczni.
Źródło: Reuters