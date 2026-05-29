W skrócie Mer Lwowa Andrij Sadowy skrytykował Karola Nawrockiego za propozycję odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski wyraził rozczarowanie decyzją Zełenskiego i zaznaczył, że decyzja w sprawie odebrania orderu zależy od prezydenta.

Karol Nawrocki zapowiedział wniosek o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, uzasadniając to decyzją o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia Bohaterów UPA.

Andrij Sadowy w swoim piątkowym wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że Ukraińcy zawsze będą pamiętać o "niewiarygodnym impulsie Polaków, którzy szczerze i z oddaniem pomagali i pomagają" im od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji ze strony Rosji.

"Pod Pomnikiem Wojennym we Lwowie, pośród ukraińskich flag, powiewają również biało-czerwone flagi poległych polskich ochotników. Nasze miasta partnerskie w Polsce zrobiły wszystko, co możliwe, aby wesprzeć nas w najtrudniejszych chwilach" - opisywał.

"Niestety pozostanie w pamięci". Ukraiński mer o słowach Nawrockiego

Sadowy w obliczu tych faktów przedstawił wypowiedź Karola Nawrockiego jako coś, co "niestety również pozostanie w pamięci". "Chyba że wystarczy mądrości, by przestać kurczowo trzymać się nazw ukraińskich jednostek wojskowych i skupić się na wspieraniu armii, która utrzymuje największy front w Europie od czasów II wojny światowej i własną krwią kupuje czas całemu cywilizowanemu światu na przygotowanie się do trudnych wyzwań przyszłości" - napisał.

Sadowy w swoim wpisie uderzył także bezpośrednio w prezydenta. "Ciekawe, jak pan Nawrocki pojedzie odebrać to odznaczenie od ukraińskiego wojska. Jak dotąd, o ile wiadomo, nie odważył się przekroczyć granicy ukraińskiej" - spekulował, przypominając, że kiedy Wołodymyr Zełenski odbierał Order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy, to przyjmował to wyróżnienie w imieniu "narodu ukraińskiego i ukraińskiej armii".

Polityk podkreślił dodatkowo, że wojna ujawnia intencje "wszystkich" - "zarówno tych, którzy są w niej bezpośrednio zaangażowani, jak i tych, którzy obserwują ją z boku".

Sikorski skomentował decyzję Zełenskiego: Jestem rozczarowany

Do zapowiedzi Karola Nawrockiego odniósł się w piątek również polski minister spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, który przypomniał, że nadawanie orderów to prerogatywa prezydenta. Z tego powodu pozostawił ocenę tej decyzji bez komentarza.

- Mamy precedensy, Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej - podkreślił.

Wicepremier odniósł się też do słów Donalda Tuska, zaznaczając, że "jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość". Ponadto ocenił, że temat ten powinien zostać przedyskutowany przez instytuty pamięci narodowej obu krajów.

- Na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin - posumował Sikorski.

MSZ wydało również komunikat w sprawie. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraża oburzenie decyzją o nadaniu jednej z ukraińskich formacji wojskowych tytułu 'bohaterów UPA'. Tego rodzaju decyzje mogą zostać wykorzystane przez rosyjską propagandę do osłabienia relacji polsko-ukraińskich i podważania strategicznego partnerstwa między naszymi krajami" - napisano.

"Kluczowe dla obu naszych państw i narodów relacje polsko-ukraińskie nie powinny stawać się zakładnikiem trudnej historii. Wspólne bezpieczeństwo, solidarność wobec rosyjskiej agresji oraz odpowiedzialność za przyszłość Europy wymagają dojrzałości i przywiązania do dialogu po obu stronach" - dodał resort.

"Bardzo się mylili". Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego

Nawrocki powiedział w piątek, że "Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie swoją decyzją" o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". - Oceniam to bardzo krytycznie - skomentował decyzję Zełenskiego, dodając, że "to też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili".

- Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina, pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej - stwierdził dodatkowo.

Prezydent zapowiedział przy tym, że zaproponuje, "aby jednym z punktów kapituły Orderu Orła Białego było odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu".

Z ustaleń Polsat News wynika, że do tej pory Nawrocki nie konsultował się w tej sprawie z kapitułą, a jej członkowie nie mają wiedzy o ewentualnym odebraniu odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi. Jest to na tyle istotne, że to prezydent decyduje o pozbawieniu kogoś Orderu Orła Białego, natomiast kapituła wydaje w tej sprawie opinię.





