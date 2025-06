- Przyjrzymy się wszystkiemu... To dużo pieniędzy, dużo subwencji (...). Tylko jeśli to będzie sprawiedliwe dla niego i dla kraju - oświadczył Trump, pytany o możliwość zerwania kontraktów państwowych z firmami Muska.

Prezydent przyznał, że trwają próby załagodzenia sporu między nim i Muskiem, jednak "tak naprawdę go to nie interesuje" , jedynie interesuje go "rozwiązywanie problemów krajowych".

"Naród przemówił. Nowa partia polityczna jest potrzebna w Ameryce, by reprezentować 80 proc. tych pośrodku! I dokładnie 80 proc. osób się (z tym) zgodziło. To przeznaczenie" - napisał w serwisie X. W ankiecie oddano ok. 5,6 mln głosów. Musk napisał, że partia mogłaby się nazywać "The America Party".