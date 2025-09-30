"Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa". Kraj NATO zapowiada zmiany, wydadzą miliony
- Podobnie jak wszystkie inne kraje NATO, nie możemy obecnie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej - oświadczył dowódca litewskich sił zbrojnych generał Raimundas Vaiksnoras. Jego kraj zamierza w nadchodzących latach przeznaczyć 500 milionów euro na obronę powietrzną. Zdaniem wojskowego ogłoszona przez władze kwota może nie być wystarczająca.
W najbliższych latach Litwa planuje wydać 500 milionów euro na modernizację obrony powietrznej kraju. Dowódca tamtejszych sił zbrojnych generał Raimundas Vaiksnoras stwierdził jednak, że nie zapewni to "stuprocentowej ochrony" przestrzeni powietrznej - donosi litewski nadawca LRT.
Litwa chce chronić swoje niebo, wydadzą miliony. Wojskowy ma wątpliwości
Jak mówił Vaiksnoras, Litwa planuje najpierw wzmocnić swoje granice i infrastrukturę strategiczną, jednak zdaniem wojskowego, aby w pełni pokryć wydatki na obronę potrzeba znacznie więcej środków niż wskazana kwota, a mianowicie 10 proc. PKB kraju.
- Zarządzanie oczekiwaniami jest bardzo ważne. Uwaga będzie skupiona na strategicznych miejscach, nie tylko na granicach - tłumaczył generał.
Jednocześnie zaznaczył, że litewskie siły zbrojne skupią się na mobilności systemów obronnych, co pozwoli im na szybkie przemieszczanie się w razie potrzeby.
- Pozwoli nam to wykrywać nisko lecące obiekty i je neutralizować - wyjaśnił Vaiksnoras.
Według dowódcy litewskich sił zbrojnych NATO nie ma obecnie jednego rozwiązania umożliwiającego wykrywanie i neutralizowanie wrogich dronów. Generał zauważył, że niedawno rozpoczęto operację "Eastern Sentinel" ("Wschodnia Straż"), aby wspierać państwa wschodniej flanki NATO do czasu utworzenia systemów narodowych.
Rosyjskie drony i samoloty nad Europą. Wołodymyr Zełenski z apelem
Agencja Unian przypomina, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski sugerował wcześniej, że Rosja wykorzystuje tankowce "floty cieni" do wystrzeliwania i sterowania dronami, które kieruje przeciwko krajom europejskim.
Zełenski przekonywał, że Europa powinna kontynuować wywieranie presji za pomocą sankcji wobec Rosji, aby ograniczenia uderzyły w rosyjski handel, zasoby energetyczne i całą infrastrukturę rosyjskiej floty. Prezydent Ukrainy dodał, że to kolejny dowód na to, że Morze Bałtyckie powinno być zamknięte dla rosyjskich tankowców.
Unian donosił też, że jedna z niemieckich firm Argus Interception dostarczył tamtejszej armii pierwszą partię przetestowanych w boju dronów przechwytujących. Bezzałogowce neutralizują zagrożenie ze strony wrogich dronów za pomocą specjalnych sieci. Producent informował, że maszyny są przeznaczone do przechwytywania różnych typów obiektów - od quadrocopterów po drony Shahed.
Firma utrzymuje w tajemnicy, gdzie dokładnie nowe drony były testowane, ale możliwe, że była to Ukraina.