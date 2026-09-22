W skrócie Rzecznik Kremla pozytywnie ocenił deklarację AfD dotyczącą chęci dialogu z Rosją i uznał ją za korzystniejszą od stanowiska kanclerza Merza.

Liderzy AfD zadeklarowali chęć współpracy zarówno z USA, jak i Rosją, podkreślając potrzebę rozmów i uwzględniania rosyjskich interesów.

Według informacji agencji Reutera, AfD i przedstawiciele strony rosyjskiej przygotowują spotkanie, które ma dotyczyć wznowienia dostaw gazu do Niemiec.

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Pieskow odniósł się do zapowiedzi niemieckiej prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec. Jej liderka Alice Weidel stwierdziła, że jej ugrupowanie chce wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi nawiązać dialog ze stroną rosyjską.

Kreml z entuzjazmem o zapowiedzi AfD. "Nie może nam się nie podobać"

Według niej, zarówno dla USA jak i Rosji AfD partia to "jedyny wiarygodny" partner w Niemczech.

- Oczywiście nie będziemy utrzymywać kontaktów tylko z jedną stroną; rozmawiamy z obiema stronami. Kierujemy się założeniem, że chcemy mieć dobre relacje, oczywiście także z USA - zapewniła.

Na te słowa zareagował rzecznik Kremla, uznając je za pozytywny sygnał dla Rosji i przeciwstawił je stanowisku kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

- To niemiecka siła polityczna, której popularność wykazuje stałą tendencję wzrostową i która opowiada się za nawiązaniem stosunków z naszym krajem, nie może nam się to nie podobać - stwierdził Dmitrij Pieskow, cytowany przez kremlowską agencję RIA Novosti.

- Takie oświadczenia wydają nam się znacznie bardziej korzystne niż wypowiedzi samego Merza, który w gruncie rzeczy wyróżnił się jedynie konfrontacyjnymi oświadczeniami pod adresem Federacji Rosyjskiej - dodał rzecznik.

Polityk AfD w rozmowie z Interią: Trzeba uwzględniać interesy Rosji

W podobnym tonie do Weidel wypowiedział się także w rozmowie z Interią, otwiera się w nowym oknie inny czołowy polityk AfD Tino Chrupalla.

- Widać, że obywatele nie popierają już tej polityki wykluczania. Nie chodzi wyłącznie o wykluczanie partii w krajowej polityce i w ramach systemu demokratycznego, lecz także o izolowanie europejskich państw, takich jak Rosja, poprzez politykę sankcji, ale również politykę wojenną - powiedział Tomaszowi Lejmanowi.

- Polityka oparta wyłącznie na eskalacji, dalszych dostawach broni oraz przekazywaniu kolejnych pieniędzy Ukrainie, bez powrotu na drogę dyplomacji i bez prowadzenia rozmów, nie wystarczy. Trzeba także uwzględniać interesy Rosji i istniejące różnice stanowisk. Dla mnie jest to element działań służących budowaniu pokoju w Europie - dodał.

Chrupalla wyraził też oczekiwanie, że kanclerz Merz "po raz pierwszy w swoim życiu pojedzie do Moskwy". - Nigdy dotąd tego nie zrobił. Nie rozmawiał nawet z tymi osobami, z tymi ludźmi. Jeżeli się nie rozmawia, prowadzi się do eskalacji. Na tym właśnie polega dyplomacja - argumentował.

Według informacji uzyskanych przez agencję Reutera, główny wysłannik ds. ekonomicznych Władimira Putina oraz kierownictwo AfD rozpoczęły przygotowania do spotkania w przyszłym roku, którego celem będzie omówienie kwestii wznowienia dostaw gazu z Rosji do Niemiec.



