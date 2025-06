- To, czego się dowiedziałem, to że wszyscy nadal są zdumieni stanem rzeczy w USA. I są coraz większe obawy, że przyszłe spotkania na wysokim szczeblu ciągle będą się toczyć wokół Trumpa, co nie pozwoli zająć się dużymi problemami, takimi jak zagrożenie ze strony Rosji - powiedział Townsend, wieloletni urzędnik Pentagonu, a obecnie ekspert think tanku Center for New American Security (CNAS).