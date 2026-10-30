W skrócie Prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gahr Stoere odbyli we wtorek 90-minutową rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem na temat wojny w Ukrainie.

Fińska prasa i komentatorzy krytykują brak konsultacji inicjatywy z państwami członkowskimi UE, takimi jak Polska, Niemcy czy Francja.

Premier Estonii Kristen Michal ocenił, że choć inicjatywa wspiera Ukrainę przed negocjacjami, to Putin zmieni kurs jedynie pod silną presją, a nie poprzez rozmowy telefoniczne.

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Prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gahr Stoere w ubiegły wtorek odbyli rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Tematem miała być wojna w Ukrainie. Według późniejszych oświadczeń dyskusja trwała około 90 minut.

Taka inicjatywa była od dawna oczekiwana, ale europejscy przywódcy zbyt długo jedynie obserwowali i komentowali zakulisowe kroki USA i Rosji ws. Ukrainy - skomentował w czwartkowym wydaniu dziennik "Maaseudun Tulevaisuus".

Rozmowa przywódców z Putinem. Prasa ma wątpliwości

Według oświadczenia kancelarii fińskiego prezydenta Stubb i Stoere działali "jako przywódcy swoich państw, graniczących z Rosją, a nie jako przedstawiciele Europy".

Mimo że europejscy liderzy - pisze "MT" - od dawna opowiadają się za tym, by w Unii Europejskiej mówić wspólnym głosem w polityce bezpieczeństwa, to do tej pory nie zorganizowano żadnej dyskusji na szczeblu UE z Kremlem. Ponadto Norwegia, która nie jest krajem UE, mogłaby przemawiać w imieniu Wspólnoty jedynie na podstawie odrębnego mandatu.

Widać jednak - podkreśliła gazeta - że wysiłki Stubba i Stoere'a nie uzyskały pełnego, niezbędnego poparcia ze strony kluczowych europejskich przywódców.

Według premiera Estonii Kristena Michala - podał z kolei portal Delfi - fińsko-norweska inicjatywa była częścią wsparcia Ukrainy przed planowanymi trójstronnymi negocjacjami pokojowymi.

- Nie można jednak mieć złudzeń: Putin zmieni kurs tylko pod presją, ale tego nie można oczekiwać po rozmowach telefonicznych - przyznał szef estońskiego rządu.

Wojna w Ukrainie. Były prezydent Finlandii studzi emocje

"MT" przypomina, że za wznowieniem kontaktów z Putinem opowiadał się m.in. poprzednik Stubba, Sauli Niinisto. Jak przyznał były prezydent, szeroka krytyka wtorkowego połączenia na linii Helsinki-Moskwa nie jest obecnie potrzebna.

Komentatorzy "MT" zwrócili uwagę, że inicjatywa Stubba oraz Stoere odbyła się w atmosferze, gdy Waszyngton i Moskwa kontynuują współpracę w celu zakończenia wojny w Ukrainie, nie przejmując się losem Europy, a prezydent USA Donald Trump naciska na Kijów, by wręcz skapitulował.

Jednocześnie według Putina nie chodzi tylko o Ukrainę, ale o architekturę bezpieczeństwa całej Europy, w tym obecność sił NATO w krajach flanki wschodniej.



