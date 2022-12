Przywódca Rosji stwierdził też, że wojna w Ukrainie nie rozpoczęła się przez Rosję, "ale w 2014 roku po zamachu stanu". Na tym jednak nie poprzestał. Poruszył kilka tematów. Jeden z nich dotyczy Polski.

Putin o "elementach nacjonalistycznych" w Polsce

W swojej mowie mówił między innymi o relacjach Polski i Ukrainy. "Jeśli chodzi o Polskę, to tam elementy nacjonalistyczne śnią i widzą powrót tak zwanych terytoriów historycznych, które Ukraina otrzymała od Stalina. I do tego będzie dążyć Polska. Widzimy to. Nie mam wątpliwości" - cytuje prezydenta Izwiestia.

Putin dodał, że "jedynym realnym gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy w jej obecnych granicach może być Rosja".

Polskie władze zdecydowanie zaprzeczają takim tezom.