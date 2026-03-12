W skrócie "Frankfurter Allgemeine Zeitung" poinformował, że wojna z Iranem jest pierwszym od dekad większym konfliktem zbrojnym prowadzonym przez USA bez bezpośredniego udziału Europy.

Gazeta wskazała, że interesy Ameryki i Europy nie są już zbieżne, zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w Europie.

"FAZ" zwrócił uwagę, że wzrost cen ropy wzmacnia finansowo Rosję, a ryzyko napływu uchodźców do Europy jest znaczne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zauważył, że wojna z Iranem jest pierwszym większym konfliktem zbrojnym od dekad, który Stany Zjednoczone prowadzą "bez bezpośredniego udziału Europy".

"Interwencje na Bałkanach, w Afganistanie, w Iraku, w Libii czy koalicja przeciwko Państwu Islamskiemu (IS), wszystkie te operacje wojskowe były prowadzone przez NATO lub z udziałem poszczególnych państw europejskich" - wyliczył dziennik.

Niemieckie media: USA prowadzi wojnę razem z Izraelem, ale nie z Europą

Gazeta zaznaczyła, że Wielka Brytania, podkreślająca swoją "specjalną relację" z USA, początkowo odmówiła USA możliwości korzystania z baz do ataków na Iran. Choć końcowo Londyn wyraził na to zgodę, to "nie zmienia to ogólnego obrazu, że Ameryka prowadzi kolejną wojnę w kluczowym regionie Bliskiego Wschodu razem z Izraelem, ale nie z Europą".

"Trump rozpoczął wojnę, nie pytając nikogo w Europie o zdanie, a Ameryka może ją prowadzić bez Europy" - napisał "FAZ", dodając, że "nie ma już wspólnego projektu Zachodu, a już na pewno nie takiego opartego na prawie międzynarodowym".

Dziennik zwrócił uwagę, że wzrost cen ropy daje prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi "dodatkowe środki w budżecie", a związane z wojną "ryzyko napływu uchodźców do Europy jest znaczne".

"Ostatnią rzeczą, jakiej Europa teraz potrzebuje, jest finansowe wzmocnienie Rosji oraz ryzyko nowej wojny domowej w sąsiedztwie. Trump dał się wciągnąć w tę wojnę przez własną próżność i przez Benjamina Netanjahu" - czytamy w "FAZ".

Koniec sojuszu USA i Europy? "Interesy nie są już zbieżne"

Jak dodają dziennikarze niemieckiego medium, "wojna odzwierciedla również twardą strategiczną rzeczywistość: interesy Ameryki i Europy nie są już zbieżne, ani na Bliskim Wschodzie, ani w Europie".

Gazeta przypomniała, że w trakcie "zimnej wojny liczne spory między Ameryką a Europą dotyczyły raczej środków niż celu, którym było powstrzymanie Związku Radzieckiego". "Dziś takiego wielkiego wspólnego celu brakuje. Z Rosją Putina Trump wolałby raczej robić interesy" - dodano.

"Pytanie o to, co właściwie spaja NATO, pojawiało się już po zakończeniu zimnej wojny, długo przed Trumpem, Grenlandią i innymi sporami. Próbowano wtedy odpowiadać także kulturowo: zachodni sojusz miał być wspólnotą liberalnych demokracji, które w razie potrzeby bronią swoich wartości także poza obszarem euroatlantyckim" - napisał "FAZ".

Teraz w ocenie gazety także takie podejście zostało podważone, bo Ameryka Trumpa "stoi światopoglądowo znacznie bardziej na prawo niż Europa". A jeśli nie ma już zgody co do takich kwestii jak m.in. wolność słowa czy sprawy płci, to "trudno wspólnie bronić wartości" - podsumował dziennik.

"To wygląda jak kabaret". Wiceminister obrony o projekcie prezydenta Polsat News Polsat News