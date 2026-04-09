W skrócie Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen określił wypowiedzi Donalda Trumpa o wyspie jako "niefortunne".

Trwają negocjacje pomiędzy Grenlandią, Danią i USA, dotyczące dostępu USA do dodatkowych baz wojskowych na wyspie.

Donald Trump nazwał Grenlandię "dużym, źle zarządzanym kawałkiem lodu" i wyraził rozczarowanie brakiem wsparcia NATO podczas konfliktu w Iranie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jens-Frederik Nielsen, odnosząc się do środowej wypowiedzi Donalda Trumpa, oświadczył, że jako premier reprezentuje "dumny naród, dążący do utrzymania globalnego porządku".

Dodał przy tym, że Grenlandia jest czymś więcej niż - jak twierdzi amerykański prezydent - "kawałkiem lodu".

Premier Grenlandii zauważył przy tym, że "pragnienie Trumpa, aby przejąć lub kontrolować wyspę, nie stało się nieaktualne". Określił kontrowersyjne wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych na temat wyspy mianem "niefortunnych".

- Musimy zachować porządek światowy, który budowaliśmy od II wojny światowej, z poszanowaniem prawa międzynarodowego i sojuszy obronnych - zaapelował Nielsen, cytowany przez agencję Reutera.

Zobacz również: Maria Kosiarz

O tym, że Trump nie zrezygnował ze swojej wizji wobec Grenlandii w czwartek mówił także szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen. Dodał przy tym, że "nie ma interesu w eskalacji konfliktu z USA poprzez szczere wyrażanie opinii na temat sposobu użycia słów na temat Grenlandii". - Grupa robocza, która powstała po mojej (styczniowej) wizycie w Waszyngtonie kontynuuje prace i robi postępy - przypomniał.

W pierwszych dniach kwietnia media informowały o negocjacjach między Danią, Grenlandią a USA, które toczą się wokół uzyskania przez USA dostępu do trzech dodatkowych baz wojskowych na wyspie oraz zwiększenia obecności wojskowej USA na Grenlandii. Obecnie Amerykanie użytkują na północnym-zachodzie wyspy bazę kosmiczną Pituffik na mocy duńsko-amerykańskiego porozumienia z lat 50.

W czwartek Nielsen przyznał, że "rozmowy dyplomatyczne między Grenlandią, USA a Danią wciąż trwają". - Planowane są kolejne spotkania - stwierdził, odmawiając udzielenia informacji, czego dokładnie dotyczą rozmowy i z jakim skutkiem są one prowadzone.

- Mam nadzieję, że w pragmatyczny sposób dojdziemy do porozumienia, które będzie dla nas wszystkich korzystne - zaznaczył, dodając, że Grenlandia "nie wyklucza zwiększenia współpracy obronnej z USA".

W środę prezydent Donald Trump zamieścił na swoim profilu na platformie Truth Social krótki wpis, w którym nazwał Grenlandię "dużym, źle zarządzanym kawałkiem lodu". Przy tej okazji uderzył także w NATO, stwierdzając, że sojusznicy nie wsparli USA, gdy oni tego potrzebowali.

Zobacz również: Dorota Hilger

Odniósł się on tym samym do wojny w Iranie. Sojusznicy z NATO nie dołączyli do rozpętanego przez USA i Izrael konfliktu zbrojnego. Kiedy działania zbrojne w Iranie nadal trwały, europejscy sojusznicy odmówili także podjęcia działań, mających na celu odblokowanie zamkniętej przez reżim cieśniny Ormuz.

Tego samego dnia, po spotkaniu w Waszyngtonie z amerykańskim prezydentem, głos zabrał sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który stwierdził, że Trump jest "wyraźnie rozczarowany sojusznikami z NATO, którzy nie wsparli wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi w takim stopniu, w jakim tego oczekiwał".

Duńska gazeta "Berlingske" w czwartkowym komentarzu zauważa, że "Trump zaczął krytykować działania NATO po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran, a potem znów pojawiła się kwestia Grenlandii, ponieważ postrzega wyspę jako transakcję wiązaną". Jak dodaje gazeta, zarówno ewentualne wyjście USA z NATO, jak i aneksja Grenlandii wymagałyby zgody Kongresu, który prawdopodobnie nie dałby na to zezwolenia.

Źródło: agencja Reutera

"Niesprawiedliwa, niesłuszna". Poseł PiS o decyzji prezesa Kaczyńskiego Polsat News Polsat News