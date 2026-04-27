W skrócie Donald Trump stwierdził, że zaangażowanie Chin w konflikt z Iranem jest ograniczone i nie wpłynęło znacząco na sytuację na Bliskim Wschodzie.

Pojawiły się doniesienia medialne o możliwym wsparciu Chin dla Iranu, dotyczące przekazania systemów radarowych oraz wykorzystania satelity, czemu strona chińska zaprzeczyła.

Trump ostrzegł, że Iran znajduje się pod presją gospodarczą i może mieć kilka dni do poważnych awarii infrastruktury naftowej.

W wywiadzie dla Fox News Donald Trump zasugerował, że choć Pekin ma potencjał, by pomóc Teheranowi, to dotychczasowe działania nie wpłynęły znacząco na sytuację na Bliskim Wschodzie.

- Nie sądzę, żeby to wiele pomogło. Mogliby zrobić o wiele więcej - stwierdził.

Trump porównał przy tym postawę Chin do wsparcia, jakiego Stany Zjednoczone udzielają innym państwom, wskazując m.in. na pomoc dla Ukrainy. Jak zaznaczył, nie uważa działań Pekinu za "bardzo złe" w kontekście globalnych realiów politycznych.

Bliski Wschód. Doniesienia o możliwym wsparciu Chin

Wypowiedzi Trumpa wpisują się w doniesienia amerykańskich mediów o potencjalnym wsparciu Chin dla Iranu. Według źródeł, na które powołuje się CBS News, Pekin rozważał przekazanie Teheranowi zaawansowanych systemów radarowych, które mogłyby poprawić zdolności wykrywania zagrożeń powietrznych.

Z kolei "Financial Times" informował o możliwym wykorzystaniu chińskiego satelity do pozyskiwania danych o amerykańskich bazach. Strona chińska zaprzeczyła jednak tym doniesieniom, określając je jako "dezinformację".

Biały Dom i Pentagon nie skomentowały dotąd tych informacji, a Iran nie odniósł się bezpośrednio do najnowszych wypowiedzi amerykańskiego prezydenta.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Presja na Iran i warunki negocjacji

Prezydent USA poinformował również, że wstrzymał amerykańskie podróże dyplomatyczne, dając Iranowi możliwość podjęcia kontaktu. - Mamy wszystkie atuty - podkreślił, zaznaczając, że Teheran zna warunki ewentualnego porozumienia.

Kluczowym z nich ma być całkowita rezygnacja z programu nuklearnegoj. Trump zapowiedział też, że jednym z żądań USA jest przejęcie irańskiego wzbogaconego uranu, który określił jako "pył nuklearny".

Amerykański przywódca ostrzegł, że Iran znajduje się pod rosnącą presją gospodarczą. Według niego morska blokada uniemożliwia eksport ropy, a infrastruktura naftowa kraju zbliża się do punktu krytycznego.

Trump ocenił, że Teheran może mieć zaledwie kilka dni, zanim przeciążenia doprowadzą do poważnych awarii, co w konsekwencji ograniczyłoby wydobycie nawet o połowę. - Myślę, że są pod presją - zaznaczył.

Źródło: CBS News, Fox News

