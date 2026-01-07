Nie jeden przejęty tankowiec, a dwa. Akcja USA, nowy komunikat

Europejskie dowództwo armii USA (EUCOM) poinformowało za pośrednictwem platformy X, że operację przejęcia tankowca ogłosiły resorty sprawiedliwości i bezpieczeństwa krajowego w koordynacji z Pentagonem.

"Statek został zajęty na północnym Atlantyku na podstawie nakazu wydanego przez federalny sąd USA po tym, gdy został namierzony przez (okręt Straży Przybrzeżnej USA) USCGC Munro" - wskazano w komunikacie.

Jak dodał szef Pentagonu Pete Hegseth, "blokada objętej sankcjami i nielegalnej wenezuelskiej ropy naftowej pozostaje w pełnej mocy - wszędzie na świecie".

Amerykanie informują o zajęciu kolejnego tankowca. Płynął pod panamską banderą

Drugą akcję przeprowadziło Dowództwo Południowe amerykańskiej armii. Resort finansów USA przekazał, że płynąca pod panamską banderą Sophia trafiła na listę sankcji w styczniu 2025 r. w ramach działań przeciwko rosyjskiej "flocie cieni", która transportuje rosyjską ropę naftową w cenie wyższej niż ustalony przez G7 limit.

Jak poinformowała w środę agencja Reutera, w amerykańskiej operacji mającej na celu przejęcie tankowca Sophia brały udział brytyjskie Królewskie Siły Powietrzne. Ostatecznie akcja okazała się sukcesem.

"Zatrzymany statek, M/T Sophia, operował na wodach międzynarodowych i prowadził nielegalną działalność na Morzu Karaibskim. Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych eskortuje M/T Sophia do Stanów Zjednoczonych w celu ostatecznego rozpatrzenia sprawy" - podano w komunikacie dowództwa.

USA przejęły rosyjski tankowiec. Przewoził wenezuelską ropę

Zajęty wcześniej tankowiec Bella-1 jest powiązany z Wenezuelą oraz Iranem. Akcja jego przejęcia trwała od dwóch tygodni i była prowadzona przez straż przybrzeżną oraz wojsko USA.

Tankowiec został objęty amerykańskimi sankcjami jeszcze w 2024 roku, co było związane z transportem irańskiej ropy naftowej. Zdaniem Białego Domu statek był bezpaństwowy i pływał pod fałszywą banderą.

Po stawieniu oporu podczas próby zajęcia go po raz pierwszy w grudniu zmienił jednak nazwę na Marinera i został zarejestrowany jako rosyjski. Agencja TASS - powołując się na informacje Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej - potwierdziła w środę, że komunikacja z tankowcem została utracona.

Źródło: PAP, Reuters

