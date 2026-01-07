Nie jeden przejęty tankowiec, a dwa. Akcja USA, nowy komunikat

Alicja Krause

Alicja Krause

Aktualizacja

Dowództwo Południowe USA poinformowało o zajęciu tankowca M/T Sophia, objętego sankcjami za przewóz rosyjskiej ropy. Wcześniej Dowództwo Europejskie armii USA podało komunikat o zajęciu tankowca M/V Bella 1, płynącego pod banderą Federacji Rosyjskiej. Resort transportu w Moskwie potwierdził, że komunikacja z tankowcem została utracona.

Tankowiec na otwartym morzu uchwycony z pokładu innego statku oraz zestawienie czarno-białych obrazów termicznych pokazujących akcję na pokładzie jednostki.
USA przejęły drugi tankowiec. Jest nowy komunikatDowództwo Europejskie USA / Dowództwo Południowe USA materiał zewnętrzny

Europejskie dowództwo armii USA (EUCOM) poinformowało za pośrednictwem platformy X, że operację przejęcia tankowca ogłosiły resorty sprawiedliwości i bezpieczeństwa krajowego w koordynacji z Pentagonem.

"Statek został zajęty na północnym Atlantyku na podstawie nakazu wydanego przez federalny sąd USA po tym, gdy został namierzony przez (okręt Straży Przybrzeżnej USA) USCGC Munro" - wskazano w komunikacie.

Jak dodał szef Pentagonu Pete Hegseth, "blokada objętej sankcjami i nielegalnej wenezuelskiej ropy naftowej pozostaje w pełnej mocy - wszędzie na świecie".

Amerykanie informują o zajęciu kolejnego tankowca. Płynął pod panamską banderą

Drugą akcję przeprowadziło Dowództwo Południowe amerykańskiej armii. Resort finansów USA przekazał, że płynąca pod panamską banderą Sophia trafiła na listę sankcji w styczniu 2025 r. w ramach działań przeciwko rosyjskiej "flocie cieni", która transportuje rosyjską ropę naftową w cenie wyższej niż ustalony przez G7 limit.

Zobacz również:

Liderka opozycji Maria Corina Machado
Świat

Opozycja w Wenezueli gotowa na przejęcie władzy. Trump sceptyczny

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Jak poinformowała w środę agencja Reutera, w amerykańskiej operacji mającej na celu przejęcie tankowca Sophia brały udział brytyjskie Królewskie Siły Powietrzne. Ostatecznie akcja okazała się sukcesem.

    "Zatrzymany statek, M/T Sophia, operował na wodach międzynarodowych i prowadził nielegalną działalność na Morzu Karaibskim. Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych eskortuje M/T Sophia do Stanów Zjednoczonych w celu ostatecznego rozpatrzenia sprawy" - podano w komunikacie dowództwa.

    USA przejęły rosyjski tankowiec. Przewoził wenezuelską ropę

    Zajęty wcześniej tankowiec Bella-1 jest powiązany z Wenezuelą oraz Iranem. Akcja jego przejęcia trwała od dwóch tygodni i była prowadzona przez straż przybrzeżną oraz wojsko USA.

    Tankowiec został objęty amerykańskimi sankcjami jeszcze w 2024 roku, co było związane z transportem irańskiej ropy naftowej. Zdaniem Białego Domu statek był bezpaństwowy i pływał pod fałszywą banderą.

    Po stawieniu oporu podczas próby zajęcia go po raz pierwszy w grudniu zmienił jednak nazwę na Marinera i został zarejestrowany jako rosyjski. Agencja TASS - powołując się na informacje Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej - potwierdziła w środę, że komunikacja z tankowcem została utracona.

    Źródło: PAP, Reuters

    Zobacz również:

    Patriarcha Cyryl wyróżnił dwóch europejskich przywódców
    Świat

    Patriarcha Cyryl wyróżnił dwóch europejskich przywódców. Życzył im "siły"

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz
    "Polityczny WF": Kto na premiera technicznego z PiS? Nieoczywiste nazwiskoINTERIA.PL

    Najnowsze