W skrócie Lawina w rejonie Ortler w Południowym Tyrolu przysypała pięciu niemieckich alpinistów, z których trzy osoby zginęły na miejscu, a dwie uznawano za zaginione.

Ciała ostatnich ofiar lawiny – ojca i 17-letniej córki – odnaleziono dzień po tragedii, podczas gdy dwóch innych uczestników wyprawy zostało rannych, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Rzecznik górskiego pogotowia twierdzi, że mimo małego zagrożenia lawinowego warunki pogodowe mogły przyczynić się do tragedii, a szczegóły zdarzenia wciąż nie są znane.

Pięciu turystów z Niemiec, którzy zdecydowali się wejść na Ortler w rejonie Południowego Tyrolu, zostało w sobotę przysypanych przez lawinę śnieżną. Według informacji dziennika "Spiegel" górskie ratownictwo medyczne tego samego dnia odnalazło ciała trzech osób. Dwie pozostałe uznawano za zaginione.

Rzecznik włoskiego pogotowia w Soldzie Olaf Reinstadler podkreślał, że poszukiwania trwają, ale osoby te "na pewno nie żyją". Do zdarzenia doszło o godz. 16. na północnej ścianie szczytu Vertainspitze mierzącego ponad 3500 metrów i od tego momentu alpiniści pozostawali najprawdopodobniej bez dostępu do tlenu. Wstępnie ustalono, że spadli z wysokości 200 m.

Dwoje alpinistów odnalezionych. Tragedia we Włoszech

Działania poszukiwawcze przerwano w sobotę wieczorem, wznowiono je natomiast w niedzielę rano. Oprócz śmigłowca wykorzystano również drony i kamery termowizyjne.

Jak podaje "Bild" - powołując się na depeszę niemieckiej agencji informacyjnej dpa - udało się odnaleźć ciała ostatnich dwóch ofiar lawiny. Według górskiego ratownictwa medycznego są to ojciec i jego 17-letnia córka.

Nadal jednak nie jest znany dokładny przebieg zdarzenia. Wiadomo natomiast o innych dwóch uczestnikach wyprawy na Ortler, którzy zostali ranni po stoczeniu się lawiny, ale ich życiu nic nie zagraża. Zostali przewiezieni do szpitala w Bolzano.

Lawina zabiła pięć osób. "Nie było dużego zagrożenia"

Zdaniem Olaf Reinstadler w sobotę nie było dużego zagrożenia lawinowego. Wyjaśnił natomiast, że z powodu zamieci śnieg mógł nie być wystarczającą lepki.

Rzecznik górskiego pogotowia ratunkowego dodał, że zarówno pięciu zmarłych Niemców, jak i dwie osoby, które trafiły do szpitala z obrażeniami, poruszali się w trzech niezależnych od siebie grupach wspinaczkowych.

Ich wyprawa miała miejsce na odcinku, do którego przejścia niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. Nie wiadomo jednak, czy ofiary były w niego wyposażone.

