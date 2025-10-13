- Wszyscy mamy możliwość zajęcia stanowiska. Organizacje, które ustąpią Trumpowi, powinny móc powiedzieć: "Nie damy się zastraszyć" - mówił w podcaście prowadzonym przez komika Marca Marona były prezydent USA Barack Obama.

Obama krytycznie o działaniach Trumpa. "Nie jesteśmy jak Mandela"

Demokrata oceniał decyzje kancelarii prawnych, uniwersytetów i przedsiębiorstw, które wynegocjowały ugody lub inne porozumienia z administracją prezydenta Donalda Trumpa. Oświadczył, że sympatyzuje z tymi, którzy chcą uniknąć represji ze strony amerykańskiego przywódcy.

Zaznaczył przy tym, że "nie jesteśmy na takim etapie, w którym trzeba być jak Nelson Mandela i siedzieć przez 27 lat w celi i rozbijać skały". Południowoafrykańskiego polityka w więzieniu zmuszano do ciężkiej pracy w kamieniołomach.

W ocenie stacji CNN komentarze Obamy należą do najbardziej bezpośrednich, jakie były amerykański przywódca wygłosił pod adresem Trumpa, nie licząc wystąpień kampanijnych w 2020 i 2024 roku.

Obama krytykuje działania prezydenta Trumpa. "Ludzie tęsknią za uczciwością"

Obama odniósł się podczas rozmowy do wydarzeń w jego rodzinnym Chicago. Decyzją Trumpa do miasta wysłano Gwardię Narodową. Według niego to "celowe obejście nie tylko koncepcji, ale i prawa, które obowiązuje od dawna" - zasady, która generalnie zakazuje używania wojska na terenie USA w celu ścigania przestępstw.

- To autentyczna próba osłabienia naszego pojmowania demokracji - powiedział Obama. Ponadto, nawiązując do własnych doświadczeń z Białego Domu, mówił o oporze liderów Partii Republikańskiej, takich jak ówczesny gubernator Teksasu Greg Abbott.

- Gdybym wysłał Gwardię Narodową do Teksasu i po prostu powiedział: "Wiecie co? Mnóstwo problemów jest w Dallas, mnóstwo przestępczości i nie obchodzi mnie, co mówi gubernator Abbott. Przejmę w pewnym sensie nadzór nad organami ścigania, bo uważam, że sytuacja wymknęła się spod kontroli", to aż trudno sobie wyobrazić, jak zareagowałby Fox News - spekulował w wywiadzie Obama.

- Ludzie tęsknią za jakąś podstawową uczciwością, której najwyraźniej brakuje, za poczuciem, że dana osoba po prostu mówi i robi to, co mówi - stwierdził były prezydent USA, dodając, że "nie można ciągle pouczać ludzi, nie przyznając, że samemu też ma się pewne słabe punkty i że życie jest chaotyczne".

