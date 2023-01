"Nie chcemy ich dać". Szwecja odpowiada Turcji

Premier Szwecji Ulf Kristersson odniósł się do żądań Turcji względem władz w Sztokholmie, od których Recep Erdogan uzależnia ratyfikowanie wniosku o akcesję Szwecji do NATO. - Turcja żąda rzeczy, których nie możemy i nie chcemy dać - mówił szef szwedzkiego rządu. - Zrobiliśmy to, co obiecaliśmy - podkreślił Kristersson.

Zdjęcie Premier Ulf Kristersson / AFP