Wielu ukraińskich żołnierzy dezerteruje, nie zgłasza się do służby wojskowej lub przedstawia fałszywe dokumenty. O szeregu nieprawidłowości mówi otwarcie nowy minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow.

Jednocześnie najnowsze dane Norweskiego Urzędu Imigracyjnego (UDI) wskazują na ponowny wzrost liczby młodych Ukraińców ubiegających się o azyl w tym kraju. We wrześniu ub. roku, gdy Ukraińcy mogli legalnie opuszczać kraj, liczba wniosków o ochronę w Norwegii gwałtownie wzrosła. Dotyczyły one głównie mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat.

Od połowy października popyt spadał, by w grudniu krzywa zaczęła ponownie rosnąć.

Norwegia. "Nadal będziemy pomagać Ukrainie"

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej w jednoizbowym parlamencie Norwegii (Storting) rozważa obecnie propozycję, która mogłaby znacznie utrudnić młodym Ukraińcom wjazd do tego kraju - informuje portal Nettavisen.

- Chcemy zamknąć drogę do automatycznego otrzymywania ochrony międzynarodowej przez ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. Będziemy nadal pomagać Ukrainie: gospodarczo, militarnie i humanitarnie, ale musimy priorytetowo traktować to, kto otrzyma ochronę - powiedział poseł Erlend Wiborg (prawicowa Partia Postępu), wnioskodawca projektu.

Jak podkreślił, dopóki trwa inwazja Rosji na Ukrainę, Norwegia powinna nadal przyjmować uchodźców, ale nie wszystkich. Kwestie azylowe powinny dotyczyć kobiet, dzieci i osób starszych, a także mężczyzn zwolnionych ze służby wojskowej.

Norwegia. Zaostrzenie polityki azylowej dla Ukraińców

- To wymowne, że ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym otrzymają ochronę - mówił Wiborg na początku tygodnia, po tym jak UDI przedstawiło prognozy dotyczące liczby przybyszów w 2026 roku. - Zarówno minister obrony Ukrainy, jak i prezydent Zełenski stwierdzili niedawno, że potrzebują więcej żołnierzy - dodał.

UDI szacuje, że w 2026 roku wpłynie ok. 18,5 tys. wniosków o ochronę międzynarodową. Norweskie władze spodziewają się, że 14,5 tys. z nich będzie pochodzić od obywateli Ukrainy. Liczba ta miałaby być podobna do tej z 2025 roku.

Norweskie władze poinformowały, że co piąty Ukrainiec korzystający w 2025 r. z ochrony w ich kraju był mężczyzną w wieku bojowym.

Sprawa zaostrzenia polityki azylowej dla Ukraińców jest w toku, a Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało swoją opinię parlamentarnej Komisji ds. Miast i Administracji.

Storting będzie debatował nad propozycją ustawy na posiedzeniu 12 marca.

Ukraina. Żołnierze dezerterują, brakuje ludzi od walki

14 stycznia minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow oświadczył, że ukraińscy żołnierze dezerterują na masową skalę. Jak dodał, dwa miliony nie zgłosiły się do służby wojskowej, a około 200 tys. żołnierzy opuściło armię bez pozwolenia. Ostatnia grupa to żołnierze, którzy zdezerterowali lub przebywają na urlopie bez pozwolenia - w tym m.in. w Norwegii.

Fedorow określił tę sytuację jako poważne wyzwanie dla ukraińskiej obrony.

"Doniesienia o niskim morale i wysokiej liczbie dezercji nie są niczym nowym, ale przemówienie Fedorowa było pierwszym przypadkiem, gdy władze Ukrainy nagłośniły ten problem w ten sposób" - opisywało sprawę CNN.

Zgodnie z ukraińskim prawem wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat muszą zarejestrować się w jednostce wojskowej i zawsze mieć przy sobie dokument tożsamości. Do służby mogą zostać powołani jednak tylko ci w wieku od 25 do 60 lat.

Obowiązujące prawo zabrania opuszczania kraju wszystkim mężczyznom w wieku od 23 do 60 lat, którzy są zdolni do służby. Fakt, że Ukraińcy w wieku 18-22 lat otrzymali w zeszłym roku możliwość legalnego opuszczenia kraju, znalazł odzwierciedlenie w zwiększonej liczbie przyjazdów i wniosków o ochronę zarówno w Norwegii, jak i w innych krajach.

Źródło: Nettavisen

