W skrócie Podczas protestów w Kenii związanych z utworzeniem ośrodka kwarantanny dla Amerykanów narażonych na ebolę zginęły dwie osoby.

Sąd w Kenii zablokował otwarcie placówki po pozwie Kenijskiego Stowarzyszenia Prawniczego, a demonstranci obawiali się rozprzestrzenienia wirusa eboli w kraju.

Obecne ogniska eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie spowodowały ponad tysiąc podejrzeń zachorowań i co najmniej 220 zgonów.

Setki młodych ludzi - jak podała agencja AP - protestowały w poniedziałek w centrum Kenii przeciwko utworzeniu ośrodka kwarantanny na lotnisku w Nanyuki. Szpital polowy ma służyć Amerykanom narażonym na Ebolę, którzy nie mają jeszcze objawów zakażenia.

Organizator protestu Patrick Wahome poinformował, że dwóch protestujących zginęło od ran postrzałowych po tym, jak policja otworzyła ogień do tłumu - podała agencja Reutera.

Ośrodek kwarantanny przeciw Eboli w Kenii. Masowe protesty

Placówka kwarantanny miała rozpocząć działalność w ubiegły piątek, jednak kenijski sąd zablokował jej start w odpowiedzi na pozew złożony m.in. przez Kenijskie Stowarzyszenie Prawnicze.

Protestujący w poniedziałek Kenijczycy twierdzili, że czują, iż ich życie jest zagrożone - relacjonował "The Washington Post". Wskazywali na obawy związane z pobytem ludzi potencjalnie chorych na Ebolę w Kenii, sugerując, że wirus mógłby się rozprzestrzeniać w ich kraju.

Demonstranci ścierali się z policją i wzniecali ogień na ulicach. - Co dostajemy w zamian za przyjmowanie chorych ludzi tutaj i za jaką cenę? Kosztem narażania naszego życia na niebezpieczeństwo? - mówił jeden z rozmówców "WP".

Kontrowersyjne plany USA. Szpital polowy dla osób z podejrzeniem Eboli

W miniony czwartek Biały Dom poinformował, że jeśli obywatele USA zaczną mieć objawy wskazujące na Ebolę, nie będą sprowadzani do kraju, lecz zostaną wysłani do państwa trzeciego. Przypadki zachorowań mają pozostać poza terytorium Stanów Zjednoczonych.

Urzędnicy nie wskazali konkretnego kraju, do którego mieliby trafiać Amerykanie, ale zaprzeczyli, by w wyborze kierowali się kwestiami politycznymi.

Na utworzenie ośrodka w Kenii zgodził się tamtejszy rząd. Prezydent William Ruto bronił planu przed protestującymi, twierdząc, że jest on częścią szerszej krajowej strategii przygotowania zdrowotnego oraz długotrwałego partnerstwa z USA. Przekonywał również, że obiekt nie różni się od tych, które już funkcjonują w innych regionach Kenii.

Ogniska wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie

Podejrzenia Eboli w Demokratycznej Republice Konga oraz Ugandzie przekroczyły tysiąc przypadków, a co najmniej 220 osób zmarło prawdopodobnie na skutek choroby. Obecne ogniska wirusa wywołane są przez szczep Bundibugyo.

Ebola to rzadka, ale ciężka i często śmiertelna choroba zakaźna. Przeniesienie wirusa następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. Chory staje się zakaźny dopiero po wystąpieniu objawów.

Źródła: Reuters, AP, "The Washington Post"





