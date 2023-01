Nie było wolnych łóżek dla dzieci. Podopieczni przebywali w więzieniu

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

Jest pozew przeciwko departamentowi ds. dzieci i rodziny w Illinois za bezpodstawne przetrzymywanie dzieci w więzieniach. Podopieczni ośrodków dla nieletnich, mimo, że nie popełnili żadnych przestępstw, czasem tygodniami przebywali w zakładach karnych. Powodem miał być brak wolnych łóżek i miejsca do ich zakwaterowania oraz niewystarczająca liczba pracowników sprawujących opiekę nad młodzieżą. Do tej pory ustalono 84 przypadki. Do dzisiaj w zakładach karnych przebywa siedmioro z nich.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL