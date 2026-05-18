W skrócie Decyzja o zatrzymaniu rotacji wojsk USA w Polsce nie była nieoczekiwana ani podjęta w ostatniej chwili według rzecznika Pentagonu.

Pentagon poinformował, że wycofanie sił USA wynika z złożonego procesu obejmującego konsultacje z kluczowymi dowódcami w EUCOM i na innych szczeblach.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził zaskoczenie trybem i tempem wprowadzenia decyzji, sugerując, że wcześniej informacje o takich działaniach przekazywano z większym wyprzedzeniem.

"Decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia opinie kluczowych liderów w EUCOM i na wszystkich szczeblach dowodzenia" - czytamy w oświadczeniu Valdeza przekazanym Polsat News.

Przedstawiciel Pentagonu stwierdził ponadto, że "nie była to nieoczekiwana decyzja, podjęta w ostatniej chwili" i dodał, że taka narracja "byłaby nieprawdziwa".

Pentagon komentuje decyzję o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk w Polsce

Stanowisko Joela Valdeza odnosi się do postanowienia Stanów Zjednoczonych o redukcji sił amerykańskich w Europie. Jednym z jej elementów jest odwołanie wysłania dla Polski pancernej brygadowej grupy bojowej w ramach rotacji wojsk USA.

W związku z niepokojem, jaki na wschodniej flance NATO wzbudziła decyzja, w środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma spotkać się z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wojsk USA gen. Deanem Caine'em.

We wtorek natomiast szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła rozmawiać ma w tej sprawie z dowódcą wojsk USA i NATO w Europie gen. Alexusem Grynkewichem.

"Zaskakująca decyzja". Kosiniak-Kamysz nie kryje zaskoczenia krokiem USA

13 maja o planach wstrzymania rotacji informowały amerykańskie media. Wówczas Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał jednak, że "ta sprawa nie dotyczy Polski".

W poniedziałek na antenie TOK FM szef MON przekonywał, iż do tej pory Amerykanie informowali o zamiarach związanych z wycofaniem wojsk jedynie z Niemiec. - To jest istotna kwestia, która wymaga wyjaśnienia. A poza tym rzeczywiście cała ta sprawa wydaje się być procedowana przez Pentagon dosyć nagle w bardzo jakiejś szybkiej procedurze - wskazywał.

Kosiniak-Kamysz nie ukrywał zaskoczenia. - (Wcześniej - red.) informowaliśmy się o różnego rodzaju działaniach z odpowiednim wyprzedzeniem. Gdyby nie ta zaskakująca decyzja i sposób jej wprowadzenia, mógłbym powiedzieć, że nasze relacje są absolutnie wzorowe - mówił.

