Strategia przewiduje podwojenie wydatków na obronność do końca dekady oraz rozbudowę krajowego przemysłu obronnego.

Kanada po raz pierwszy ma osiągnąć zalecany przez NATO poziom wydatków na obronność i zwiększyć inwestycje w badania oraz udział rodzimych firm w zamówieniach.

- Partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi ma wiele zalet, ale jest w nim także zależność - stwierdził premier Kanady Mark Carney, ogłaszając nową rządową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego.

Wydany przez kanadyjskich rządzących dokument ma być odpowiedzią na agresywną politykę prezydenta USA Donalda Trumpa. Wśród jego założeń znalazło się m.in. pogłębienie relacji z Europą i sojusznikami z regionu Indo-Pacyfiku.

Kanada. Nowa rządowa Strategia Bezpieczeństwa odpowiedzią na politykę Trumpa

Podczas wtorkowego wystąpienia kanadyjski polityk starał się podkreślić rolę sojuszu z USA, nazywając go "fundamentalnym", przy jednoczesnej deklaracji zdecydowanego rozwoju niezależnych od Stanów Zjednoczonych zdolności obronnych Kanady.

Jednym z punktów Strategii jest rozbudowa krajowego przemysłu obronnego, który ma sprawić, że Kanadyjczycy "nigdy nie będą zakładnikami decyzji innych, w kontekście własnego bezpieczeństwa".

- Zobowiązaliśmy się podwoić nasze wydatki na obronę do końca tej dekady, co oznacza przeznaczenie dodatkowych 80 miliardów dolarów kanadyjskich w ciągu najbliższych pięciu lat - zadeklarował kanadyjski premier.

Dziesiątki miliardów na obronność. Mark Carney deklaruje

Kanada ma także po raz pierwszy w historii spełnić zobowiązanie do przeznaczania określonej części PKB na obronność, nałożone na nią z racji członkostwa w NATO. W tym roku kraj ten ma osiągnąć 2 proc. wydatków, a do 2035 roku 5 proc.

- Zbyt mocno polegaliśmy na naszym położeniu geograficznym i innych czynnikach, mających nas chronić. To stworzyło luki, na które już nie możemy sobie pozwolić - stwierdził Carney.

Kanadyjska strategia wyznacza ambitne cele na następną dekadę. Zakłada m.in. zwiększenie udziału zamówień obronnych dokonywanych przez firmy kanadyjskie do 70 proc. i zwiększenie rządowych inwestycji w badania i rozwój związane z obronnością o 85 proc.

Polityk podkreślił także, że "różne założenia, które definiowały kanadyjską politykę w zakresie obronności i spraw zagranicznych, zostały całkowicie wywrócone do góry nogami".

