Donald Trump szuka głosów w kolejnej grupie wyborców

"Times of Israel" zaznacza, że zaostrzenie języka Trumpa w kontekście konfliktu zbrojnego między Izraelem a Hamasem ma na celu zwabienie żydowskich odbiorców. Były prezydent w ostatnim czasie miał wyrażać głośne niezadowolenie z faktu, że mimo jego bliskowschodniej polityki, ci wyborcy nie lgną do niego tak chętnie, jak by sobie to wyobrażał.