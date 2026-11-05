Nie będzie konferencji von der Leyen i Nawrockiego. Szefowa KE się wycofała

W skrócie Ursula von der Leyen zrezygnowała z udziału w konferencji prasowej z Karolem Nawrockim w Trenczynie, co ma być wyrazem poparcia dla premiera Donalda Tuska.

Unijny komisarz ds. praworządności Michael McGrath podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny musi funkcjonować zgodnie z polską konstytucją oraz orzecznictwem TSUE.

Minister Marcin Przydacz skrytykował postawę Komisji Europejskiej, oceniając, że kwestie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego powinny być rozstrzygane w Polsce.

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Osoby zaznajomione z decyzją von der Leyen, na które powołuje się Bloomberg twierdzą, że postanowienie jest wyrazem wsparcia dla Donalda Tuska w jego konflikcie z Karolem Nawrockim.

Szefowa Komisji Europejskiej pojawi się na briefingu w Trenczynie nieco później, już po spotkaniu przywódców Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Karol Nawrocki i Ursula von der Leyen Jakub Krzywiecki INTERIA.PL

Von der Leyen ze wsparciem dla Tuska. Nie wzięła udziału w konferencji z Nawrockim

Wspólna konferencja prasowa Ursuli von der Leyen i przywódców Grupy Wyszehradzkiej miała rozpocząć się o godz. 14.30. Ostatecznie z dziennikarzami spotkali się jedynie przywódcy państw członkowskich.

Karol Nawrocki, Peter Pellegrini, Petr Pavel i Andras Baka Jakub Krzywiecki INTERIA.PL

Wcześniej prezydenci obradowali na zamku w Trenczynie - najpierw we własnym gronie, a następnie z szefową Komisji Europejskiej podczas śniadania roboczego.

Obecny na Słowacji minister Marcin Przydacz, pytany w środę przez Interię o to, czy Karol Nawrocki będzie chciał rozmawiać z von der Leyen o unijnym stanowisku w sprawie TK, odpowiedział, że w ocenie Pałacu Prezydenckiego "sprawy dotyczące Polski powinny być rozstrzygane w Polsce".

- Polacy nie życzą sobie sytuacji, w której niemiecka polityk będzie interweniowała tylko po to, aby wesprzeć swojego kolegę polityka, jednocześnie będzie mówiła o tym, jak ważne są niby zasady dotyczące praworządności. Teraz jest czas. Jeżeli UE naprawdę chce dbać o praworządność, to czy widzi pałki policyjne na terenie TK? - pytał.

Unia Europejska z jasnym stanowiskiem w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Dzień po eskalacji protestów pod Trybunałem Konstytucyjnym, głos w sprawie sytuacji w Polsce zabrał komisarz UE ds. praworządności Michael McGrath. - Polski Trybunał Konstytucyjny musi mieć możliwość funkcjonowania zgodnie z polską konstytucją oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ma to znaczenie dla każdego polskiego obywatela, a zapewnienie tego należy do polskich władz - przekazał w rozmowie z PAP.

W podobnym tonie w rozmowie z agencją wypowiadała się także rzeczniczka KE Louise Bogey. - Powołanie ośmiu nowych członków Trybunału Konstytucyjnego mieści się w konstytucyjnych kompetencjach Sejmu, co potwierdziła Komisja Wenecka w swojej opinii z 13 października 2026 r. - mówiła.

- Ponadto 5 maja 2026 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał środki tymczasowe, zobowiązujące właściwe polskie organy do powstrzymania się od utrudniania sędziom powołanym przez Sejm w marcu 2026 r. objęcia urzędu oraz wykonywania obowiązków sędziowskich - dodała Bogey.



