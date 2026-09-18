W skrócie W Manitobie podjęto decyzję o rezygnacji ze zmiany czasu i utrzymaniu stałego czasu letniego.

Decyzję uzasadniono korzyściami dla zdrowia, biznesu i codziennego funkcjonowania rodzin.

Ekspertka ds. snu dzieci zwróciła uwagę na możliwe trudności związane z późniejszym wschodem słońca zimą.

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Premier prowincji Manitoba w Kanadzie Wab Kinew ogłosił, że po wsłuchaniu się w opinie mieszkańców władze podjęły decyzję o stałym utrzymaniu czasu letniego.

- Mieszkańcy Manitoby usłyszeli od nas głośny i wyraźny sygnał - koniec z przestawianiem zegarów - powiedział Kinew.

Kanada. Manitoba kończy z przestawianiem zegarów. "Stały czas letni"

- Stały czas letni jest korzystny dla naszego zdrowia, korzystny dla biznesu i korzystny dla rodziców. Dla rodzin, zwłaszcza tych z małymi dziećmi, ta godzinna zmiana może zakłócić sen i codzienne funkcjonowanie na wiele dni. Ta zmiana oznacza jedną korektę mniej, z którą rodziny muszą się zmagać każdej wiosny i jesieni. Dlatego w listopadzie nie będziecie musieli przestawiać zegarków - dodał premier.

Manitoba dołącza tym samym do kilku innych prowincji i terytoriów Kanady, które przeszły na czas stały. Wśród nich znalazły się: Kolumbia Brytyjska, Jukon, Saskatchewan, Alberta i Terytoria Północno-Zachodnie.

Prezes i dyrektor generalny Izby Handlowej w Winnipeg, Loren Remillard, komentując decyzję władz, podkreślił, że "wprowadzenie stałego czasu letniego jest korzystne dla przedsiębiorstw".

- Więcej światła dziennego wieczorem oznacza więcej możliwości dla restauracji, sprzedawców detalicznych, rolników i społeczności w całej naszej prowincji, aby w pełni wykorzystać dzień. Zakończenie dwukrotnej zmiany czasu zmniejsza tarcia dla firm działających poza granicami prowincji i zapewnia wszystkim mieszkańcom Manitoby większą przewidywalność i stabilność - podkreślił.

Manitoba bez zmian czasu. Ekspertka kwestionuje wybór mieszkańców

Ekspertka do spraw snu dzieci Joleen Dilk Salyn zaznaczyła z kolei, że cieszy się z odejścia od sezonowych zmian czasu, ale kwestionuje decyzję o wyborze czasu letniego. - Nasze ciała są regulowane przez poranne światło słoneczne - powiedziała.

- Teraz wszystko przenieśliśmy na później, więc słońce da naszym ciałom sygnał do działania godzinę później. To będzie bardzo trudne zimą - wskazała.

Stacja CTV News zwróciła uwagę, że w czasie obowiązywania czasu letniego w najkrótszy dzień w roku - 21 grudnia - wschód słońca nastąpi w Winnipeg o 9.24 rano, a zachód o 17.30.

Dodajmy, że w maju mieszkańcy Manitoby zostali poproszeni o podzielenie się swoimi opiniami na temat przyszłości zmian czasu. Oddano prawie 72 tysiące głosów. Łącznie 92 proc. ankietowanych mieszkańców Manitoby opowiedziało się za zniesieniem sezonowych zmian czasu. Większość, bo 58 proc., powiedziała się za utrzymaniem stałego czasu letniego.

Władze Manitoby podkreślają, że współpracują obecnie z organizacjami, przedsiębiorstwami i partnerami przemysłowymi nad działaniami, które mają na celu bezproblemowe wprowadzenie stałego czasu letniego.

Źródła: Prowincja Manitoba, CTV News



