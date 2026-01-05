W skrócie Nicolas Maduro został przewieziony do federalnego sądu w Nowym Jorku, gdzie usłyszy zarzuty o przestępstwa narkotykowe.

Aresztowania dokonano po wojskowej operacji amerykańskich sił specjalnych w Caracas.

Maduro oraz jego żona mogą spędzić nawet dożywocie w więzieniu za przemyt narkotyków i terroryzm.

Nicolas Maduro przybył w poniedziałek do federalnego sądu na Manhattanie, aby usłyszeć zarzuty - podał Reuters. Akt oskarżenia ma dotyczyć przestępstw narkotykowych.

Jak przekazały amerykańskie media, 63-letni Maduro został skuty kajdankami i otoczony przez kilku ciężko uzbrojonych funkcjonariuszy organów ścigania. Przetransportowano go helikopterem do Nowego Jorku, gdzie umieszczono go w opancerzonym samochodzie.

Tym pojazdem dotarł do sądu na Manhattanie. Cała przeprawa była monitorowana także z powietrza, by kontrolować sytuację.

Maduro trafił przed sąd zaledwie kilka dni po tym, jak został schwytany w Caracas w ramach operacji sił specjalnych USA.

Administracja Donalda Trumpa podkreśla, że zatrzymanie było konieczne do pociągnięcia Nicolasa Maduro oraz jego żony do odpowiedzialności karnej za zarzuty wniesione już w 2020 roku.

Prokuratura federalna w Nowym Jorku zarzuca parze m.in. uczestnictwo w zmowie narkoterroryzmu, przemyt kokainy do Stanów Zjednoczonych oraz posiadanie karabinów maszynowych i innej zabronionej broni. Przytoczone zarzuty są dopełnieniem tych postawionych po raz pierwszy sześć lat temu.

"The New York Times" przypomina, że w sądzie federalnym w Nowym Jorku sądzeni byli inni znani narkoprzestępcy, w tym Juan Orlando Hernandez, były prezydent Hondurasu, skazany na 45 lat więzienia za przemyt kokainy do USA.

Przypomnijmy, że w sobotę nad ranem armia USA przeprowadziła operację wojskową w Caracas, w trakcie której zbombardowano kilka celów w stolicy Wenezueli.

Komandosi z jednostki Delta Force schwytali wówczas przywódcę kraju Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores.

Maduro grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia.

