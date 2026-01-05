Nicolas Maduro w nowojorskim sądzie. Rozpoczyna się proces dyktatora

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Obalony przywódca Wenezueli Nicolas Maduro został przewieziony do federalnego sądu na Manhattanie, aby usłyszeć zarzuty. Konwój ulicami Nowego Jorku przebiegał z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dyktatora i jego żonę umieszczono w opancerzonym samochodzie.

Nowy Jork. Maduro przybył do sądu. Usłyszy zarzuty ws. narkotykówCNP/ABACAEast News

W skrócie

  • Nicolas Maduro został przewieziony do federalnego sądu w Nowym Jorku, gdzie usłyszy zarzuty o przestępstwa narkotykowe.
  • Aresztowania dokonano po wojskowej operacji amerykańskich sił specjalnych w Caracas.
  • Maduro oraz jego żona mogą spędzić nawet dożywocie w więzieniu za przemyt narkotyków i terroryzm.
Nicolas Maduro przybył w poniedziałek do federalnego sądu na Manhattanie, aby usłyszeć zarzuty - podał Reuters. Akt oskarżenia ma dotyczyć przestępstw narkotykowych.

Jak przekazały amerykańskie media, 63-letni Maduro został skuty kajdankami i otoczony przez kilku ciężko uzbrojonych funkcjonariuszy organów ścigania. Przetransportowano go helikopterem do Nowego Jorku, gdzie umieszczono go w opancerzonym samochodzie.

    Tym pojazdem dotarł do sądu na Manhattanie. Cała przeprawa była monitorowana także z powietrza, by kontrolować sytuację.

    Maduro trafił przed sąd zaledwie kilka dni po tym, jak został schwytany w Caracas w ramach operacji sił specjalnych USA.

    Interwencja USA w Wenezueli. Zatrzymano wenezuelskiego przywódcę

    Administracja Donalda Trumpa podkreśla, że zatrzymanie było konieczne do pociągnięcia Nicolasa Maduro oraz jego żony do odpowiedzialności karnej za zarzuty wniesione już w 2020 roku.

    Prokuratura federalna w Nowym Jorku zarzuca parze m.in. uczestnictwo w zmowie narkoterroryzmu, przemyt kokainy do Stanów Zjednoczonych oraz posiadanie karabinów maszynowych i innej zabronionej broni. Przytoczone zarzuty są dopełnieniem tych postawionych po raz pierwszy sześć lat temu.

      "The New York Times" przypomina, że w sądzie federalnym w Nowym Jorku sądzeni byli inni znani narkoprzestępcy, w tym Juan Orlando Hernandez, były prezydent Hondurasu, skazany na 45 lat więzienia za przemyt kokainy do USA.

      Nicolas Maduro pojmany. Operacja sił specjalnych USA w Wenezueli

      Przypomnijmy, że w sobotę nad ranem armia USA przeprowadziła operację wojskową w Caracas, w trakcie której zbombardowano kilka celów w stolicy Wenezueli.

      Komandosi z jednostki Delta Force schwytali wówczas przywódcę kraju Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores.

      Maduro grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia.

