Nicolas Maduro przed amerykańskim sądem. Usłyszał zarzuty

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Aktualizacja

Nicolas Maduro oficjalnie usłyszał prokuratorskie zarzuty. Te dotyczą m.in. wieloletniego prowadzenia przemytu zakazanych substancji do USA. Dyktator oraz jego żona nie przyznali się do stawianych im zarzutów - przekazała agencja Reutera. Kolejną rozprawę zaplanowano na połowę marca. Obalonemu przywódcy Wenezueli grozi dożywotnia kara więzienia.

Uzbrojeni funkcjonariusze DEA w kamizelkach kuloodpornych stoją przy opancerzonym pojeździe policyjnym oraz ambulansie, jeden z funkcjonariuszy prowadzi mężczyznę w jasnej kurtce, przypominającego zatrzymanego.
Nowy Jork. Obalony przywódca Wenezueli Nicolas Maduro nie przyznał się w sądzie do zarzucanych mu czynówShannon Stapleton / Eduardo Munoz / ReutersAgencja FORUM

W skrócie

  • Nicolas Maduro stanął przed amerykańskim sądem i usłyszał zarzuty związane z przemytem narkotyków oraz posiadaniem nielegalnej broni.
  • Obalony prezydent Wenezueli oraz jego żona nie przyznali się do winy, a kolejną rozprawę zaplanowano na 17 marca.
  • Specjalna operacja sił USA doprowadziła do schwytania Maduro w Caracas i jego ekstradycji do Nowego Jorku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas poniedziałkowego posiedzenia przed sądem federalnym w Nowym Jorku Nicolas Maduro nie przyznał się do czterech zarzutów karnych dotyczących m.in. narkotykowego terroryzmu, przemytu kokainy do USA oraz posiadania karabinów maszynowych i innej zabronionej broni.

- Jestem niewinny. Nie jestem winny. Jestem porządnym człowiekiem. Nadal jestem prezydentem swojego kraju - mówił obalony dyktator za pośrednictwem tłumacza.

Do winy nie przyznała się również żona Maduro - Cilia Flores. Obrońcy pary zapowiedzieli wnioski o zakończenie sprawy. Jako argument podali nielegalne porwanie małżeństwa.

W poniedziałek obrońcy podejrzanych nie zwrócili się do sądu o zwolnienie klientów z aresztu do czasu procesu. Zapowiedzieli, że taki wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie.

Kolejne posiedzenie sądu wyznaczono na 17 marca. Nicolasowi Maduro grozi kara od 30 lat więzienia do dożywocia.

Zobacz również:

Sławomir Cenckiewicz skomentował atak USA na Wenezuelę
Polska

Szef BBN o ataku USA na Wenezuelę. "Zgodność deklaracji i czynów"

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    Nicolas Maduro stanął przed amerykańskim sądem. Rozprawie przewodniczył 92-latek

    Nicolas Maduro jest reprezentowany przed sądem przez Barry'ego Pollacka, znanego prawnika, którego klientem jest również m.in. założyciel Wikileaks Julian Assange. Żona obalonego przywódcy Wenezueli zatrudniła Marka Donnelly'ego.

    Poniedziałkowej rozprawie przewodniczył 92-letni sędzia Alvin Hellerstein, który jest nominatem byłego prezydenta USA Billa Clintona.

    W trakcie posiedzenia przed siedzibą nowojorskiego sądu odbyły się dwa protesty. Z jednej strony demonstrowali przeciwnicy amerykańskiej interwencji w Wenezueli, natomiast z drugiej ci, którzy cieszą się z obalenia Maduro.

    Administracja Donalda Trumpa podkreśla, że zatrzymanie przywódcy Wenezueli było konieczne do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za zarzuty wniesione w 2020 roku.

    Zobacz również:

    Niemcy. Prezydent USA Barack Obama podsłuchiwany przez wywiad
    Świat

    Były prezydent USA przez lata był podsłuchiwany. Niemieckie media ujawniają

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      USA. Nicolas Maduro dotarł do sądu skuty kajdankami i otoczony przez funkcjonariuszy

      Nicolas Maduro został przetransportowany do federalnego sądu na Manhattanie w poniedziałek w godzinach porannych czasu nowojorskiego.

      63-latek został skuty kajdankami i otoczony przez kilku ciężko uzbrojonych funkcjonariuszy organów ścigania. Całość monitorowana była m.in. z powietrza, aby zapewnić bezpieczeństwo i powodzenie akcji.

      "The New York Times" przypomina, że w tym samym sądzie zarzuty usłyszeli także inni znani przestępcy związani z przemytem środków odurzających. Wśród nich wymienia się m.in. Juana Orlando Hernandeza, byłego prezydenta Hondurasu, który został skazany na 45 lat więzienia za przemyt kokainy do USA. Niedawno Trump ułaskawił Hernandeza, co potwierdził Biały Dom.

      Wenezuela. Siły USA schwytały Nicolasa Maduro w Caracas

      Nicolas Maduro trafił przed sąd dwa dni po tym, jak został schwytany w Caracas w ramach operacji sił specjalnych USA.

      Do akcji doszło w sobotę nad ranem. Amerykańscy żołnierze zbombardowali kilka celów w stolicy Wenezueli. Ostatecznie komandosi z jednostki Delta Force schwytali przywódcę kraju Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores, którzy następnie zostali przetransportowani do Stanów Zjednoczonych.

      Zobacz również:

      Nowy Jork. Maduro przybył do sądu. Usłyszy zarzuty ws. narkotyków
      Świat

      Nicolas Maduro w nowojorskim sądzie. Rozpoczyna się proces dyktatora

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      Nowy rok, stare problemy. Służba zdrowia wciąż bez pieniędzyPolsat News

      Najnowsze