W skrócie 64-letni Polak mieszkający w Latinie zmarł podczas wykonywania prac remontowych na balkonie jednego z budynków we Włoszech.

Do śmierci doszło w czasie upałów, a na miejsce wezwano służby i udzielano pierwszej pomocy, jednak mężczyzny nie udało się uratować.

Służby przeprowadzą sekcję zwłok, aby wyjaśnić przyczynę śmierci. Sprawdzane będą warunki pracy pod kątem narażenia robotników na wysokie temperatury.

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Jak donoszą włoskie media, tragedia rozegrała się w poniedziałek około godz. 15. Mężczyzna pracował na balkonie przynależącym do mieszkania na trzecim piętrze budynku.

Wraz ze współpracownikami 64-latek przeprowadzał zlecone przez zarząd wspólnoty prace remontowe związane z renowacją elewacji. W pewnym momencie poczuł się gorzej i zasłabł.

Włochy, Latina. 64-letni Polak zmarł podczas prac remontowych

Koledzy mężczyzny niezwłocznie powiadomili służby i przystąpili do pierwszej pomocy. Mimo to życia 64-latka nie udało się uratować. - Dostał zawału, nic nie dało się zrobić - powiedział w rozmowie z dziennikiem Latina Oggi jeden z towarzyszących Polakowi pracowników.

- Wyobraź sobie, kiedy dzwonisz pod numer 112, zadają ci tysiąc pytań, zanim przełączą cię do kogoś. Minęło chyba dziesięć minut, zanim przyjechała karetka. My też próbowaliśmy wykonać masaż serca, ale to nie wystarczyło - relacjonował.

64-latek pozostawił żonę i 29-letnią córkę.

Włoskie służby zbadają okoliczności śmierci 64-latka

W związku z okolicznościami, w jakich doszło do śmierci mężczyzny, zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która pozwoli ustalić przyczynę śmierci. Jak czytamy, tego dnia w Latinie temperatura maksymalnie osiągnęła 37 st. C.

Kiedy 64-latek stracił przytomność, prace były przeprowadzane w cieniu. Śledczy mają zamiar ustalić, czy wcześniej robotnicy byli narażeni na działanie wysokich temperatur, pracując w pełnym słońcu.

W regionie Lacjum przyjęto rozporządzenie, które zabrania pracy w warunkach długotrwałej ekspozycji na słońce w godzinach od 12:30 do 16:00 w dniach uznanych za najbardziej ryzykowne. Przepisy te dotyczą między innymi osób zatrudnionych na budowie i obowiązują do 15 września.

Źródła: Latina Quotidiano, News 24, Latina Oggi





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