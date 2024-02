Naddniestrzańska Republika Mołdawska może w najbliższym czasie przyłączyć się do Rosji - takie głosy pojawiają się w Ukrainie, jak i w środowisku naddniestrzańskich opozycjonistów. Skąd takie podejrzenia? 28 lutego odbędzie się wszak pierwszy od 18 lat zjazd deputowanych wszystkich szczebli tego nieuznawanego na arenie międzynarodowej tworu, co może stanowić o "wyjątkowości" tematu posiedzenia. Co ciekawe, dzień później do rosyjskiego parlamentu w orędziu zwróci się prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin.