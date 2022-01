Dziennikarze "New York Times" wskazują, że od czasu, gdy firma NSO stworzyła Pegasusa (2011 rok - red.) system pomógł schwytać groźnych przestępców. Jednym z nich był meksykański boss narkotykowy znany jako El Chapo. W Europie Pegasus był wykorzystywany m.in. do udaremniania spisków terrorystycznych. Dzięki temu oprogramowaniu udało się również rozbić grupę odpowiedzialną za molestowanie dzieci i schwytać jej członków w 40 krajach.





Izraelska firma sprzedawała Pegasusa agencjom wywiadowczym i organom ścigania na całym świecie. Z usług Pegasusa korzystało również FBI. Zdaniem "New York Times" NSO obiecywała, że Pegasus jest zdolny wykonać to, do czego nie jest zdolna żadna inna firma czy wywiad, czyli niezawodnie łamać zaszyfrowaną komunikację dowolnego iPhone'a lub smartfona z systemem Android.





Pegasus. "New York Times": Beata Szydło na kolacji w domu premiera Izraela

Jak informuje "New York Times" firma NSO sprzedała swoje oprogramowanie m.in. Polsce, Węgrom i Indiom "pomimo wątpliwości dotyczących przestrzegania praw człowieka w tych krajach". Dziennikarze przypomnieli również o informacjach przekazanych przez Citizen Lab, według których Pegasus miał zostać użyty do inwigilacji Romana Giertycha, prokurator Ewy Wrzosek oraz senatora KO Krzysztofa Brejzy.





"Potężne narzędzie szpiegowskie znalazło się w rękach nowego pokolenia nacjonalistycznych przywódców na całym świecie" - opisuje "NYT".



Jak donoszą dziennikarze, 21 listopada 2016 roku ówczesna premier Beata Szydło wraz z szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim uczestniczyli w kolacji w domu premiera Izraela Benjamina Netanjahu i jego żony. "Niedługo potem Polska podpisała umowę z NSO na zakup systemu Pegasus dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego" - donosi "NYT".



Amerykańscy dziennikarze zwracają również uwagę na fakt, że Izrael nie zdecydował się cofnąć Polsce subskrypcji na korzystanie z Pegasusa wtedy, gdy rząd Mateusza Morawieckiego uchwalił nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, co spowodowało protest izraelskich polityków.