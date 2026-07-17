Neutralny kraj dołącza do ważnego programu NATO. Przełomowy ruch
Szwajcaria przystępuje do programu zakupu amunicji prowadzonego przez NATO. Tamtejszy rząd podkreślił, że ruch ten "nie narusza neutralności" kraju. Szwajcaria dołączy do grupy jako pierwsze państwo spoza Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Celem programu NATO jest obniżenie kosztów zakupu amunicji i skrócenie czasu jej dostawy.
W ramach inicjatywy Szwajcaria będzie mogła kupować ponad 2 tys. różnego rodzaju pocisków używanych przez siły lądowe i lotnictwo - przekazał rząd w Bernie.
Podkreślono, że przystąpienie do programu nie narusza neutralności Szwajcarii, ponieważ kraj może opuścić inicjatywę, gdy inne państwa biorące w niej udział zaangażują się w konflikt zbrojny.
Szwajcaria przystępuje do programu NATO. Chodzi o zakup amunicji
Utworzone w 1993 r. Partnerstwo Amunicyjne (ASP) jest programem prowadzonym przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA). Do inicjatywy należy 27 państw, w tym Polska.
W ramach mechanizmu wspólnych zakupów poszczególne kraje zgłaszają zapotrzebowanie na amunicję, a NSPA łączy te zamówienia i kupuje ją poprzez umowy ramowe z dostawcami.
W komunikacie NATO dodano, że w związku z przystąpieniem Szwajcarii do programu, o realizację wspólnych kontraktów będą mogły również walczyć firmy zbrojeniowe z tego państwa.
Szwajcaria jest neutralna od kilkuset lat. Zapis taki pochodzi już z okresu kongresu wiedeńskiego (1815 rok). Podobne ustalenia zawarto w traktacie wersalskim z 1919 roku. Zbieżne stanowisko przyjęła sąsiednia Austria. Oba kraje nie należą do NATO.