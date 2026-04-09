Netanjahu zaskakuje, wydał polecenie. "Tak szybko, jak to możliwe"
Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował w czwartek, że wydał polecenie rozpoczęcia "tak szybko, jak to możliwe" rozmów pokojowych z Libanem. "Rozmowy będą koncentrować się na rozbrojeniu Hezbollahu i nawiązaniu pokojowych stosunków między Izraelem a Libanem" - podało w oświadczeniu biuro premiera.
Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Godzinę przed oświadczeniem Netanjahu prezydent Libanu Joseph Aoun powiedział, że "jedynym rozwiązaniem sytuacji w Libanie jest osiągnięcie zawieszenia broni między Izraelem a Libanem, a następnie przeprowadzenie bezpośrednich negocjacji między nimi".
Wkrótce więcej informacji.