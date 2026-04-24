W skrócie Podczas rutynowej kontroli u Binjamina Netanjahu wykryto złośliwy nowotwór we wczesnym stadium, który został usunięty.

Publikacja raportu o stanie zdrowia premiera została opóźniona na jego prośbę, aby "uniknąć rozpowszechniania propagandy przez irański reżim podczas wojny".

Binjamin Netanjahu poinformował, że czuje się dobrze. W ciągu trzech tygodni ma udać się do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem Libanu.

W corocznym raporcie medycznym w sprawie stanu zdrowia premiera Izreala ujawniono, że lekarze Binjamina Netanjahu wykryli nowotwór złośliwy.

Zmiana została zauważona we wczesnym stadium, a medykom udało się ją usunąć. Premier Izraela przekazał, że jest "w doskonałej kondycji fizycznej".

Izrael. Ujawniono raport o stanie zdrowia Netanjahu

Szef izraelskiego rządu oświadczył też, że publikacja raportu została na jego prośbę opóźniona.

Netanjahu chciał w ten sposób uniknąć ujawnienia tych informacji "w szczytowym momencie wojny, aby nie pozwolić irańskiemu reżimowi rozpowszechniać jeszcze więcej fałszywej propagandy przeciwko Izraelowi".

"Znacie mnie już. Kiedy otrzymuję na czas informację o potencjalnym zagrożeniu, chcę zająć się tym natychmiast. Dotyczy to zarówno spraw ogólnokrajowych, jak i osobistych" - czytamy we wpisie premiera zamieszczonym na platformie X.

Binjamin Netanjahu pod kontrolą lekarzy. Wykryli nowotwór

Premier Netanjahu relacjonował, że podczas zabiegu prostaty usunięto problem i nie ma po nim żadnego śladu.

"Przeszedłem kilka krótkich zabiegów, przeczytałem książkę i kontynuowałem pracę. Plamka zniknęła całkowicie. Dzięki Bogu, to też udało mi się pokonać" - napisał Netanjahu.

W ciągu najbliższych trzech tygodni, jak przekazał Donald Trump, premier Izraela ma udać się do Waszyngtonu, gdzie spotka się z prezydentem Libanu Josephem Aounem.

Będzie to kolejna runda rozmów między skonfliktowanymi państwami. Prezydent USA ogłosił w piątek, że osiągnięte przez nie zawieszenie broni zostanie przedłużone o trzy tygodnie.

Źródło: BBC, Interia

