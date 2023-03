- Zrobię wszystko, by znaleźć rozwiązanie - zadeklarował chęć poszukiwania kompromisu w sprawie reformy sądownictwa premier Benjamin Netanjahu. Szef izraelskiego rządu potwierdził "zamrożenie" kontrowersyjnych zmian do 30 kwietnia. W zapowiadanym od rana i odkładanym do wieczora wystąpieniu przekonywał, że zależy mu na uniknięciu konfliktu ze społeczeństwem.

- Nie jestem w stanie zaakceptować jednej rzeczy. Istnieje mniejszość ekstremistów, którzy są gotowi rozerwać nasz kraj na strzępy (...), prowadząc nas do wojny domowej i wzywając do odmowy służby wojskowej. To straszna zbrodnia - oświadczył szef izraelskiego rządu.

- Kryzys zmusza wszystkich do odpowiedzialnych zachowań - powiedział premier Izraela w poniedziałkowym orędziu. Uzasadniał tym danie sobie czasu na dialog. Netanjahu zdecydował o przełożeniu drugiego i trzeciego czytania nowelizacji ustawy o sprawiedliwości na następną sesję parlamentarną, a opóźnienie prac nad reformą tłumaczył "chęcią osiągnięcia szerokiego konsensusu".

Jeden z największych koalicjantów w rządzie izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu twierdzi, że proponowana przez kraj reforma sądownictwa została opóźniona o co najmniej kilka tygodni - donosi agencja AP. Stojący na czele partii Żydowska Siła minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gvir powiedział, że zgodził się na opóźnienie legislacji do ponownego zebrania się parlamentu na letnią sesję 30 kwietnia.

W swoim oświadczeniu Ben-Gvir argumentował, że "okres przejściowy" ma dać czas na osiągnięcie kompromisowego porozumienia z opozycją polityczną. Zastrzegł jednak, że w razie fiaska negocjacji pakiet reform zostanie zatwierdzony na sesji letniej parlamentu.