Siły Izraela przeprowadziły w środę najostrzejszą serię ataków na Liban od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Wojsko Binjamina Netanjahu uznało, że zawarty przez prezydenta USA Donalda Trumpa i władze w Teheranie dwutygodniowy rozejm nie obejmuje tego kraju.

Jak podała irańska agencja Fars, Izrael miał swoimi działaniami naruszyć zasady zawieszenia broni.

W związku z tym część tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz została zatrzymana, pomimo tymczasowego otwarcia morskiego szlaku.

Iran reaguje na ataki Izraela w Libanie. Media: zatrzymano tankowce przepływające przez Ormuz

W odpowiedzi na ruch Teheranu agencja Axios zaznaczyła, że Liban rzeczywiście nie jest częścią osiągniętego w środę w nocy porozumienia. Informację tę potwierdziła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Kwestię ewentualnego "naruszenia zawieszenia broni" przez Izrael poruszył w rozmowie z pakistańskimi mediatorami minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi.

Teheran zerwie rozejm z USA? Powodem ataki Izraela na cele Hezbollahu

Jak podała agencja AFP, powołując się na irańskie media, Teheran rozważa wycofanie się z rozejmu w związku ze środowymi atakami Izraela na cele Hezbollahu w Libanie.

"Iran wycofa się z porozumienia, jeśli Izrael nadal będzie naruszał zawieszenie broni w ataku na Liban" - poinformowała irańska agencja prasowa Tasnim, powołując się na dobrze poinformowane źródło.

Ponadto, Irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiedziała w mediach społecznościowych, że ukaże Izrael za "okrucieństwa popełnione w Libanie i naruszenie warunków zawieszenia broni".

Izrael podtrzymuje stanowisko, że zawarte przez USA i Iran zawieszenie broni nie obejmuje Libanu. Moderujący negocjacje premier Pakistanu Shehbaz Sharif stwierdził jednak, że rozejm obowiązuje "wszędzie", w tym w Libanie. Zapowiedział też, że jeszcze w tym tygodniu w Islamabadzie odbędą się negocjacje pokojowe delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu.

