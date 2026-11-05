W skrócie Binjamin Netanjahu twierdzi, że obce państwa mogły przekazać ogromne sumy pieniędzy na próbę wpłynięcia na wynik wyborów parlamentarnych w Izraelu.

Centralna Komisja Wyborcza odrzuciła zastrzeżenia premiera, uznając, że głosowanie przebiegło prawidłowo i odzwierciedla wolę obywateli.

Żaden z bloków politycznych nie uzyskał większości w Knesecie, co zmusza prezydenta Icchaka Hercoga do wskazania kandydata na szefa rządu.

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Binjamin Netanjahu zakwestionował okoliczności przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w Izraelu z 27 października. Ustępujący premier oświadczył w środę, że istnieją poważne podejrzenia, dotyczące prób wpłynięcia na wynik głosowania przez obce państwa. Nie wskazał jednak konkretnych krajów ani nie przedstawił dowodów potwierdzających swoje zarzuty.

- Istnieją poważne podejrzenia, że obce państwa uczestniczyły, angażując olbrzymie sumy pieniędzy, w próbach wpłynięcia na wyniki wyborów w Izraelu - powiedział Netanjahu.

Polityk zaapelował o pilne i szczegółowe wyjaśnienie sprawy. Przekonywał, że od uczciwości procesu wyborczego zależy funkcjonowanie izraelskiej demokracji.

Netanjahu oskarża o ingerencję w wybory w Izraelu. Trwa śledztwo

- Musimy dotrzeć do całej prawdy, niezwłocznie i bez zatajeń. Uczciwość wyborów jest kamieniem węgielnym demokracji. Musimy jej bronić i musimy bronić swego kraju - oświadczył premier.

Kierowana przez niego partia Likud zarzuca ugrupowaniom arabskim fałszerstwa wyborcze. Wcześniej domagała się również wstrzymania zatwierdzenia wyników do czasu wyjaśnienia podejrzeń, dotyczących zagranicznej ingerencji. Wniosek ten nie został uwzględniony.

Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, sędzia Noam Solberg, zapewnił jednak, że głosowanie przeprowadzono prawidłowo, a jego wyniki odzwierciedlają wolę obywateli.

Podkreślił także, że prowadzone śledztwo nie stanowi podstawy do podważenia rezultatów wyborów.

Wybory w Izraelu bez rozstrzygnięcia. Netanjahu apeluje o wspólny rząd

W swoim wystąpieniu Netanjahu odniósł się również do powyborczego impasu politycznego, otwiera się w nowym oknie. Wezwał do utworzenia szerokiego rządu narodowego pod swoim przywództwem, który byłby otwarty na wszystkie partie syjonistyczne.

Premier przekonywał, że gabinet uzależniony od poparcia ugrupowań arabskich nie będzie w stanie skutecznie przeciwstawiać się radykalnemu islamowi i doprowadzi do pogłębienia podziałów społecznych.

- Taki rząd nie tylko nie będzie w stanie walczyć z naszymi wrogami, ale też po prostu rozerwie nas od wewnątrz. To kwestia naszego przetrwania - stwierdził.

Wyniki wyborów w Izraelu. Hercog otrzymał wyniki

W środę prezydent Izraela Icchak Hercog otrzymał oficjalne wyniki wyborów. Żaden z dwóch głównych bloków politycznych nie zdobył 61 mandatów, wymaganych do uzyskania większości w 120-osobowym Knesecie.

Blok Netanjahu uzyskał 53 mandaty, natomiast ugrupowania opozycyjne skupione wokół Gadiego Ajzenkota - 48 miejsc. Pozostałych 19 mandatów przypadło partiom reprezentującym arabską mniejszość.

Taki układ sił oznacza trudne negocjacje koalicyjne. Żaden z dwóch głównych bloków nie może samodzielnie utworzyć większościowego rządu, a współpraca z ugrupowaniami arabskimi pozostaje przedmiotem poważnych sporów politycznych.

Prezydent będzie musiał wskazać polityka, któremu powierzy misję sformowania nowego gabinetu. W przypadku niepowodzenia negocjacji Izrael może stanąć przed koniecznością przeprowadzenia kolejnych wyborów.

Źródło: "Times of Israel", PAP



