W skrócie Rosjanie próbują przedostać się do Estonii przed zapowiedzianym na 1 grudnia zamknięciem pięciu drogowych przejść granicznych w tym Narwy, Koiduli i Luhamy.

Estońskie służby odnotowały wzrost ruchu na przejściach granicznych o 20-30 procent, jednak podkreślają, że sytuacja pozostaje stabilna i spokojna.

Decyzja o zamknięciu granicy wynika z prób sabotażu przypisywanych rosyjskiemu wywiadowi GRU, w tym podpalenia zakładów produkujących drony wojskowe.

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Na granicy rosyjsko-estońskiej rośnie napięcie wśród podróżnych oczekujących na odprawę. W relacjach rosyjskich mediów pojawiają się obrazy kolejek i ludzi zmuszonych do wielogodzinnego oczekiwania na świeżym powietrzu. Materiały te udostępnił w niedzielę serwis NEXTA.

- To po prostu koszmar. To nie jest normalne - skarżą się osoby przedstawione w nagraniach.

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Powodem niezadowolenia są nie tylko kolejki, ale również szczegółowe kontrole prowadzone przez estońską straż graniczną. Według relacji rozpowszechnianych w rosyjskich mediach procedury znacząco wydłużają czas przekraczania granicy.

Sytuacja staje się coraz bardziej nerwowa w związku ze zbliżającym się terminem całkowitego zamknięcia drogowych przejść granicznych między oboma państwami.

Estonia zamknie granicę z Rosją. Ruch wzrósł nawet o 30 procent

Granica zostanie zamknięta we wtorek 1 grudnia o godz. 7 czasu estońskiego, czyli o godz. 6 w Polsce. Ograniczenia obejmą pięć drogowych przejść granicznych, w tym Narwę, Koidulę i Luhamaę. Decyzja ma obowiązywać przez co najmniej sześć miesięcy.

Jak podał w niedzielę estoński nadawca publiczny ERR, ruch na przejściach w południowo-wschodniej części kraju wzrósł o 20-30 proc. w porównaniu ze zwykłym natężeniem. Estońska policja i straż graniczna podkreślają jednak, że sytuacja pozostaje stabilna i spokojna.

Oznacza to, że choć na granicę przybywa więcej podróżnych, estońskie służby nie informują o utracie kontroli nad sytuacją.

Władze w Tallinnie nie zamierzają również wydłużać godzin pracy przejść, by umożliwić odprawę wszystkim oczekującym przed wejściem ograniczeń w życie.

Zamknięcie granicy z Rosją. Estonia wskazuje na działania GRU

Decyzja o zamknięciu granicy zapadła po próbie podpalenia zakładów Threod Systems, estońskiego producenta dronów wojskowych. Według służb w Tallinnie za próbą sabotażu z 14 listopada stał rosyjski wywiad wojskowy GRU.

Estońskie władze argumentują, że ograniczenie ruchu granicznego ma utrudnić rosyjskim służbom prowadzenie operacji wywiadowczych, werbowanie współpracowników oraz obchodzenie międzynarodowych sankcji.

Moskwa stanowczo potępiła decyzję sąsiada. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oskarżył wcześniej Estonię o budowanie muru między narodami. Rosyjskie MSZ zapowiedziało możliwość podjęcia działań odwetowych.

Zamknięcie przejść będzie szczególnie dotkliwe dla mieszkańców pogranicza, w tym Narwy, gdzie znaczna część ludności posługuje się językiem rosyjskim. Dotychczasowe połączenia umożliwiały wielu rodzinom utrzymywanie kontaktów po obu stronach granicy.

Źródła: ERR, Nexta



