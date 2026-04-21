W skrócie Wylot wiceprezydenta USA J.D. Vance'a do Pakistanu na negocjacje z Iranem został wstrzymany z powodu braku odpowiedzi ze strony Iranu.

Wyjazd amerykańskiej delegacji nie został odwołany, a decyzja o wylocie może zapaść po odpowiedzi irańskich negocjatorów.

Zawieszenie broni między USA a Iranem kończy się o północy czasu GMT z wtorku na środę.

Wylot wiceprezydenta USA J.D. Vance'a do Pakistanu na rozmowy z Iranem został wstrzymany, bo Teheran nie odpowiedział na amerykańskie stanowisko negocjacyjne - podał we wtorek "New York Times", powołując się na przedstawiciela władz USA.

Zgodnie z planem Vance miał we wtorek wyruszyć do Islamabadu i wziąć udział w środę w drugiej turze negocjacji USA z Iranem. W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Iranu proces dyplomatyczny jest jednak w istocie wstrzymany - przekazało źródło.

Wyjazd amerykańskiej delegacji nie został jednak odwołany. Dziennik napisał, że decyzja o wylocie może zapaść w każdej chwili, jeśli irańscy negocjatorzy odpowiedzą w sposób, który prezydent Donald Trump uzna za możliwy do zaakceptowania.

Portal Axios zapowiadał wcześniej, że Vance, który ma przewodniczyć amerykańskiej delegacji na rozmowy z Iranem, wyruszy do Pakistanu we wtorek rano.

Negocjacje USA - Iran. Delegacja amerykańska wstrzymała wylot do Pakistanu

W USA wciąż też przebywają Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy mają razem z wiceprezydentem uczestniczyć w negocjacjach z Irańczykami.

Samolot, którym według planu mieli wylecieć rano z Miami do Europy, a następnie do Pakistanu, wystartował we wtorek koło południa i jest w drodze do Waszyngtonu. Możliwe, że Witkoff i Kushner będą widzieli się z prezydentem Donaldem Trumpem.

Z kolei irańska telewizja państwowa poinformowała we wtorek, że zawieszenie broni między USA a Iranem kończy się o północy czasu GMT z wtorku na środę (godz. 2 w środę w Polsce). Wcześniej Trump mówił, że przedłuża rozejm do środy wieczorem czasu waszyngtońskiego (czwartek rano w Polsce). "Zawieszenie broni zakończy się w środę o godzinie 3.30 czasu teherańskiego (00.00 GMT)" - podano.

Na temat negocjacji z Iranem głos zabrał prezydent USA. - Chcę zawrzeć najlepsze porozumienie, nie spieszy mi się - powiedział Trump w wywiadzie w telewizji CNBC. Trump ocenił, że Irańczycy nie mają wyjścia i muszą negocjować.

Z kolei zapytany o możliwości przedłużenia rozejmu, prezydent stwierdził, że "nie mamy tak dużo czasu". - Spodziewam się, że będę bombardować - oświadczył amerykański prezydent, nadmieniając, iż jego żołnierze są gotowi do działania.

Rozejm między USA a Iranem. Strony już raz spotkały się w Pakistanie

USA i Iran ogłosiły 7 kwietnia dwutygodniowe zawieszenie broni, uzgodnione za pośrednictwem Pakistanu, ale już następnego dnia pojawiły się rozbieżności dotyczące jego zakresu. Strona amerykańska utrzymywała, że nie obejmuje ono izraelskiej ofensywy w Libanie, natomiast Iran i Pakistan uznawały, że Liban był częścią porozumienia.

Na początku obowiązywania rozejmu doszło jeszcze do ataków Iranu na państwa Zatoki Perskiej, jednak działania te wkrótce ustały. Delegacje Stanów Zjednoczonych i Iranu spotkały się 11 kwietnia w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Dzień później negocjacje zakończyły się bez porozumienia. Vance oświadczył, że strona irańska nie była gotowa przyjąć warunków przedstawionych przez USA.

