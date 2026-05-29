Nazwisko Trumpa ma zniknąć. Sąd podjął decyzję w sprawie Kennedy Center
Sąd w Waszyngtonie nakazał usunięcie nazwiska Donalda Trumpa z fasady centrum koncertowego Kennedy Center. Ponadto sędzia Christopher Cooper tymczasowo wstrzymał plany zamknięcia obiektu na dwa lata. W argumentacji wyroku powołano się na decyzję amerykańskiego Kongresu sprzed lat.
W skrócie
- Sąd w Waszyngtonie nakazał usunięcie nazwiska Donalda Trumpa z fasady Kennedy Center oraz wstrzymał plany zamknięcia obiektu na dwa lata.
- Prezydent Donald Trump ogłosił wcześniej, że sala koncertowa zostanie zamknięta na dwa lata na potrzeby remontu i budowy nowego kompleksu rozrywkowego.
- Sędzia Christopher Cooper uznał zmianę nazwy na "Donald J. Trump and John F. Kennedy Center for the Performing Arts" za bezprawną, ponieważ tylko Kongres może ją zmienić.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Sędzia Christopher Cooper postanowił, że nazwisko obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych musi zniknąć z fasady budynku w ciągu dwóch tygodni, uznając próbę zmiany nazwy ośrodka na "Trump Kennedy Center" za nielegalną.
Trump zapowiedział zamknięcie Kennedy Center. Sąd wstrzymał plany
W osobnej, lecz powiązanej decyzji sędzia postanowił przychylić się do prośby członkini zarządu, kongresmenki demokratów Joyce Beatty, by tymczasowo wstrzymać plany zarządu o zamknięciu sali na dwa lata, by dokonać remontów.
Prezydent Donald Trump w lutym ogłosił, że sala koncertowa zostanie zamknięta 4 lipca, w 250. rocznicę powstania USA. Wtedy też ma ruszyć budowa nowego kompleksu rozrywkowego, która - według deklaracji prezydenta - ma potrwać około dwóch lat i być "najlepszym tego typu obiektem sztuk widowiskowych na świecie".
W ocenie Trumpa obiekt, który otwarto w 1971 roku, jest obecnie "sfatygowany, zniszczony i podupadły" oraz "od wielu lat jest w złym stanie zarówno pod względem finansowym, jak i strukturalnym".
Kennedy Center. Zmiana nazwy okazała się bezprawna
Przypomnijmy, że w 2025 roku wybrany przez Trumpa nowy zarząd ośrodka zmienił jego nazwę na "Donald J. Trump and John F. Kennedy Center for the Performing Arts", a na fasadzie budynku dodano wypisane złotymi literami nazwisko prezydenta nad dotychczasowym napisem z nazwą obiektu.
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła wówczas, że obiekt został nazwany na cześć Trumpa "ze względu na niewiarygodną pracę, jaką wykonał prezydent w ciągu ostatniego roku, by ocalić ten budynek".
Sędzia Cooper uznał jednak, że próba zmiany nazwy była bezprawna, bo nazwa została zapisana w ustawie Kongresu, który powołał ośrodek i tylko Kongres może ją zmienić.