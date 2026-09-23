Nawrocki w ONZ apeluje ws. Rosji. "Nie jest za późno"

- 81. sesja zgromadzenia ogólnego ONZ rozpoczyna się w jednym z najtrudniejszych momentów od czasu powołania organizacji. Polska była w istocie państwem założycielskim ONZ - rozpoczął Karol Nawrocki.

- Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia. Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych - powiedział.

Karol Nawrocki w ONZ. Wspomniał o Rosji. "Próbuje narzucić innym swoją wolę"

Prezydent podkreślił, że "pogarda dla prawa międzynarodowego nie może jednak stać się normą". - Nie jest za późno, by przywrócić prymat prawa międzynarodowego i wzmocnić fundamenty systemu, w którym zasady mają znaczenie. W którym społeczność międzynarodowa wspólnie i solidarnie sprzeciwia się zakazanej w karcie narodów zjednoczonych agresji - kontynuował.

Karol Nawrocki wskazał, że Rosji, "kierując się imperialną i neokolonialną wizją świata, próbuje narzucić innym swoją wolę". - W istocie kwestionuje tym samym prawo każdego narodu do samodzielnego decydowania o własnym losie - podkreślił.

Nawrocki podkreślił, że Polska - ze względu na swoją historię - jest zdeterminowana, aby "przeciwdziałać zagrożeniom, jakie coraz śmielej stawia przed nami agresywna polityka Kremla".

- Jako przedstawiciel państwa sąsiadującego z Rosją chcę jasno powiedzieć: to nie my szukamy konfrontacji z Rosją. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po by jej zapobiec - zaznaczył.

Prezydent o działaniach Rosji. "Celem jest osłabienie państw"

Głowa państwa podkreśliła też, że współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa "nie ograniczają się do klasycznych działań militarnych". W kontekście Rosji wskazał m.in. na agresywne kampanie hybrydowe w Europie, akty sabotażu i dywersji, czy sztucznie wywołany kryzys migracyjny.

- Są to działania zaplanowane, skoordynowane i konsekwentnie realizowane. Ich celem jest osłabienie państw, podważanie zaufania społecznego oraz rozbijanie jedności wspólnoty międzynarodowej. Nie mamy do czynienia z incydentami, lecz z trwałą, przemyślaną strategią - wskazał.

W swoim przemówieniu polski prezydent wskazał na zaangażowanie kraju w działaniach ONZ. Przypomniał, że "polscy żołnierze w błękitnych hełmach służą w tej chwili w Libanie, wykonując godnie swoje obowiązki pomimo trudnej sytuacji bezpieczeństwa w całym regionie".

- Będziemy wspierać działania na rzecz deeskalacji konfliktów, ochrony ludności cywilnej i przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz działać konsekwentnie na rzecz realizacji rozwiązania dwupaństwowego, zapewniającego pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny - zapewnił.

Nawrocki zwrócił się do Trumpa. Padły podziękowania, w tle szczyt G20

Nawrocki nawiązał też sytuacji gospodarczej na świecie i roli Polski na obecnym rynku. - Polska jest dzisiaj 20 co do wielkości gospodarką świata. Nasza droga do państwa rozwiniętego nie była dziełem przypadku, lecz efektem konsekwentnych reform, w tym walki z korupcją, odpowiedzialnej polityki i wysiłku całego społeczeństwa - wyjaśnił.

W tym kontekście prezydent nawiązał do nadchodzącego szczytu grupy G20. - Teraz czas, aby w G20 wybrzmiał także głos Europy Środkowej. Dotychczas nieobecny na tym forum. Regionu dynamicznie się rozwijającego i mającego nieco inną perspektywę oraz doświadczenia od swoich zachodnich przyjaciół. Polska będzie głosem tego regionu jako państwo, które rozumie zarówno wyzwania rozwojowe, jak i znaczenie stabilnych reguł gry w gospodarce międzynarodowej - zapewnił.

- Wierzę, że na polskim członkostwie w G20 skorzystają wszyscy. W tym roku uczestniczymy w pracach grupy korzystając z zaproszenia wystosowanego przez obecną prezydencję, to jest Stany Zjednoczone. Bardzo dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za zaproszenie na szczyt G20. Aktywnie uczestniczymy w przygotowaniach do tego wydarzenia - mówił.

Prezydent mówił o kryzysie demograficznym i Bliskim Wschodzie

W wystąpieniu nie zabrakło też tematu kryzysu demograficznego. - Odpowiedzią nie mogą być wyłącznie instrumenty ekonomiczne. Potrzebujemy również odbudowy instytucji i kultury, ochrony i docenienia rodziny oraz wzmocnienia społecznego znaczenia rodzicielstwa - wskazał.

- Wierzę, że ONZ może być organizacją, gdzie uda się wspólnie wypracować sposoby stopniowego przezwyciężania kryzysu demograficznego, a także innych związanych z nim wyzwań, jak przykład nielegalna migracja, która często przybiera postać handlu ludźmi. Jednak odpowiedzią na wyzwania demograficzne nie może być właśnie nielegalna migracja. Rodzi ona bowiem nieszczęście, napięcia i niepokój. Nie tędy droga - ocenił.

Mówiąc o zaangażowaniu Polski w sprawy międzynarodowe Karol Nawrocki przypomniał, że kraj od lat konsekwentnie wspiera "międzynarodowe starania na rzecz rozwiązania kryzysu na Bliskim Wschodzie". - Angażujemy się w niesienie pomocy humanitarnej w tym regionie oraz działania rozwojowe na rzecz Palestyny i Libanu - podkreślił.

Zgromadzenie Ogólne ONZ. Nawrocki o środowisku i godności człowieka

Prezydent wspomniał też o działaniach na rzecz ochrony środowiska. Jak zaznaczył "naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń jest zostawienie im czystego, bezpiecznego środowiska".

- Dbanie o środowisko naturalne to niewątpliwie nasz obowiązek, ale jego realizacja nie może prowadzić do osłabienia naszych gospodarek i przenoszenia problemów poza nasze granice - podkreślił.

- Potrzebujemy więc rozwiązań, które łączą odpowiedzialność środowiskową z konkurencyjnością gospodarczą i z bezpieczeństwem ekonomicznym. W tym duchu warto przypomnieć przesłanie św. Franciszka z Asyżu, który widział w naturze nie zasób do wykorzystania, lecz dar powierzony człowiekowi, nasz wspólny dom, za który jesteśmy odpowiedzialni jako jego strażnicy i opiekunowie - mówił.

Karol Nawrocki nawiązał ponadto do godności człowieka w kontekście nowych technologii. Jak podkreślił, powinny one "zawsze służyć człowiekowi, a nie wykorzystywać jego lub jego słabości".

- Potrzebujemy poważnej rozmowy o granicach rozwoju sztucznej inteligencji. Potrzebujemy zasad, które będą realnie obowiązywać i które jasno określą, gdzie kończy się innowacja, a zaczyna zagrożenie dla człowieka. Sztuczna inteligencja nie może być wykorzystywana jako narzędzie destabilizacji, manipulacji czy podważania porządku międzynarodowego. Technologia musi służyć człowiekowi i prawdzie, a nie chaosowi i manipulacji - podkreślił.

Prezydent: Priorytetem Polski pozostaje ład oparty na prawie

Na zakończenie głowa państwa podkreśliła, że "priorytetem Polski pozostaje ład oparty na prawie". Z tego powodu - jak wskazał Nawrocki - patrzymy na OZN jak na instytucję, która "musi być zdolna do działania".

- Świat się zmienił. ONZ również musi się zmienić. Potrzebujemy organizacji, która potrafi reagować na łamanie prawa, egzekwować zasady i nie pozwalać na bezkarność. Reforma ONZ nie może sprowadzać się do deklaracji. Musi oznaczać realną skuteczność i odpowiedzialność także wobec nowych wyzwań, takich jak kryzys demograficzny czy rozwój sztucznej inteligencji, który wyprzedza istniejące reguły i testuje granice naszej odpowiedzialności - mówił.

- Stoimy w punkcie zwrotnym. Z jednej strony wraca logika siły i bezkarności, z drugiej technologie, które mogą tę logikę utrwalić albo ją powstrzymać. Od naszych decyzji zależy, czy prawo będzie silniejsze niż siła, a człowiek pozostanie ważniejszy niż narzędzia, które sam stworzył. Polska - i chcę Państwa o tym przekonać - będzie zawsze po stronie prawa, odpowiedzialności, człowieka i wolności - zakończył polski prezydent.

Przypomnijmy, że wcześniej prezydencki minister Marcin Przydacz zapowiadał, że Karol Nawrocki podczas swojego wystąpienia przedstawi stanowisko Polski wobec wyzwań i szans stojących przed światem oraz poruszy kwestię łamania prawa międzynarodowego przez państwa autorytarne.

Prezydencki minister sugerował też, że Nawrocki ma przedstawić sytuację w Europie Wschodniej w kontekście agresywnej postawy rosyjskiej oraz będzie mówił o takich wyzwaniach jak rozwój sztucznej inteligencji i problemy demograficzne.

Wizyta pary prezydenckiej w USA. Nawrocki rozmawiał z Trumpem

Środa jest ostatnim dniem wizyty prezydenta Karola Nawrockiego oraz jego żony Marty w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej głowa państwa wzięła między innymi udział w kolacji wydawanej przez Donalda Trumpa. Między prezydentami doszło do rozmowy. O jej szczegółach informował Marcin Przydacz.

- Ewidentnie widać dobrą relację osobistą pomiędzy prezydentami, ale ta relacja osobista zawsze się przekłada na konkrety i o tych konkretach pan prezydent rozmawiał - mówił.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej ujawnił, że prezydent Polski dyskutował przywódcą Stanów Zjednoczonych między innymi o "kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, otwiera się w nowym oknie".

Przydacz zauważył przy tym, że "po raz pierwszy w sposób otwarty prezydent USA mówi wprost, że Stany Zjednoczone będą lokować żołnierzy w ramach stałej obecności w Polsce".

- Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać - wskazywał.



